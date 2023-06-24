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Kremlin isyan sonrası Prigojin kararını açıkladı: Belasrus'a gidecek

Wagner ile anlaşayan Kremlin, grubun kurucusu Prigojin hakkındaki kararını açıkladı. Kremlin, "Prigojin'e yönelik açılan ceza davası kapanacak. Prigojin Belarus’a gidecek." şeklinde açıklama yaptı.

Kremlin isyan sonrası Prigojin kararını açıkladı: Belasrus'a gidecek
Ekleme: 24.06.2023 - 23:45 Güncelleme: 25.06.2023 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
Kremlin isyan sonrası Prigojin kararını açıkladı: Belasrus'a gidecek
Rusya'da, Wagner grubunun başlattığı darbe girişimi, Belarus'un da ara buluculuğu ile son buldu.

Wagner'in kurucusu olan Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun Wagner'e saldırdığı gerekçesiyle Rus hükümetine darbe girişiminde bulunmuş ve Rostov'a girmişti.

'Prigojin hakkındaki dava düşürülecek ve kendisi Belarus'a yerleşecek'

Wagner'in geri çekilmesinin ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un yaptığı açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

'Wagner Lideri Prigojin hakkındaki dava düşürülecek ve kendisi Belarus'a yerleşecek. İsyana katlan Wagner askerlerinin cephedeki başarıları göz önünde bulundurularak haklarında dava açılmayacak. Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.'

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

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