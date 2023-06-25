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İstanbul'da Kurban Bayramı hareketliliği: Vali Gül tedbirleri denetledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte helikopterle havadan denetim yaptı. Vali Gül, Büyükada'ya geçerek orman yangınlarına ilişkin alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Ekleme: 25.06.2023 - 22:33 Güncelleme: 25.06.2023 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Kurban Bayramı hareketliliği: Vali Gül tedbirleri denetledi
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Vali Gül, bayram trafiğini havadan takip edip tedbirleri denetledi.

Helikopter ile ormanlık alanlarda da inceleme yapan Gül, havaların ısınmasına bağlı tedbirleri gözden geçirmek üzere Büyükada'ya iniş yaptı. Gül, burada yetkililerle orman yangınlarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da Kurban Bayramı hareketliliği: Vali Gül tedbirleri denetledi

Gül, ayrıca Kilyos Jandarma Karakol Komutanlığı ile Eyüpsultan Odayeri Gişe Kontrol Noktası'nı da ziyaret etti.

Kilyos Karakolu'nda görevlilerle bayramlaşarak tedbirlere ilişkin bilgiler alan Gül, Odayeri Gişe Kontrol Noktası'nda da jandarma ekipleri ve araçlarıyla yola çıkan vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Gül'e, ziyaretleri sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da eşlik etti.

İstanbul'da Kurban Bayramı hareketliliği: Vali Gül tedbirleri denetledi
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