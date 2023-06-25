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Beyaz Gazete
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Bakan Yerlikaya: Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirterek, 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ifade etti.

Ekleme: 25.06.2023 - 13:12 Güncelleme: 25.06.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya: Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"
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