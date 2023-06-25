Bakan Yerlikaya: Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirterek, 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"