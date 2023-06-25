Bakan Bayraktar 'rekorlar yılı' olacak diyerek o tarihi işaret etti! 'KATO'dan ümitliyiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Bayraktar, merkeze bağlı Akçay köyündeki Şehit Astsubay Esma Çevik-1 petrol sahasında incelemelerde bulunup bilgi aldı.Ziyarete Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Vali Osman Bilgin eşlik etti. Petrol kuyularındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye petrol sektörü için önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek, 'Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanımız beni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdi. Hakikaten çok önemli bir sorumluluk.Bizler de bu sorumluluğun bilincinde, hükümetimizin temel öncelik alanlarından birisi olan, öncelikle depremzede kardeşlerimizin, depremle mücadele eden, depreme uğrayan illerimizin tekrar inşası ihyası ve tekrar ayağa kalkması anlamında dün malumunuz Hatay ve Adıyaman'da ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik.Bugün de burada Türkiye'nin yüzyılında enerjinin de yüzyılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz' dedi.Şırnak'ın Türkiye ve dünya petrol piyasaları için önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, 'Şırnak bu son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor. Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri, 1970'lerden beri önemli petrol güzergahı, Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Türkiye'ye giriş noktaların olduğu yerlerden bir tanesi ve hem Türkiye'nin hem de aslında dünya petrol piyasaları için çok önemli bir merkez. Şimdi artık burada biz kendi petrolümüzü de bulduk ve üretimine başladık.Bir dönem terörle anılan, terörle hemen eş anlamlı hale gelen bölgelerde, Gabar'da, Kato'da ve Bestler-Dereler bölgelerinde artık petrol ile anılmaya başlandı. Bu bölge artık huzurun, sükunetin ve petrolün bölgesi olmaya başladı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı, ısrarlı duruşu ve mücadele etmesi ile bu bölgeler terörden temizlendi. Bütün kurumlarımız, başta valilerimiz, mülki idari amirlerimiz, ilgili kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz hep birlikte bu bölgeleri gerçekten huzurlu, yaşanır hale getirdiler. Bizler de hemen akabinde, buralarda özelikle petrol ve doğal gaz aramacılığında başladığımız çalışmaları devam ettirdik ve bunlardan netice almaya başladık.2016 yılından sonra ilan ettiğimiz milli enerji ve maden stratejisinde, politikasında en temel unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin dışa bağımlılıkla, cari açıkla mücadele anlamında özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi petrolünü ve doğal gazını üretmesiydi. Bunun için hem denizlerimizde yoğun bir arama faaliyetine giriştik, hem oralarda kendi filolarımız ile daha farklı bir iş yapış tarzı ile faaliyet gösterdik. Bunun neticelerini de aldık. Sakarya gaz sahası, Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdik. Şimdi karalarda da daha önce gidilmemiş bölgelerde faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Sismik faaliyetlerinden sonra sondaj faaliyetlerinde de yine buralarda çok önemli sonuçlar aldık' dedi.Bu yıl içerisinde üretim olarak rekor kırılacağını belirten Bakan Bayraktar, 'Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, 2023 yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu sene bitmeden, yüzüncü yılın içerisinde tarihin en büyük üretim rakamına geçmiş olacak ve bir rekor kırmış olacak. Yani bir rekorlar yılı olacak inşallah. 2024 yılında yine Türkiye Petrolleri açısından fevkalade önemli. 70'inci yılında Türkiye Petrolleri, inşallah bu üretim rekorlarının daha da yukarı taşıyacak ve 200 bin varil günlük bir üretime ulaşacak. Bu Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılanması anlamına geliyor. Elbette gidilecek daha çok yolumuz var, gidilecek daha çok coğrafya var. Buralarda da yoğun bir arama faaliyeti ve inşallah ondan sonra da keşiflerle beraber üretim faaliyetlerini gerçekleştireceğiz' diye konuştu.Kato bölgesinde de sondaj çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:'Kato'dan geldik. Kato'da da biliyorsunuz bir sondaj faaliyetimiz var. Ama inşallah buradan da ümitliyiz. Sabırla, büyük bir titizlikle, bizim çalışmalarımız hakikaten çok ciddi teknik çalışma gerektiren konular. Dolayısıyla sabırla, ısrarla bu bölgelerde çalışmamıza devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o çalışmaların neticesini de inşallah olumlu şekilde milletimizle paylaşmak isteriz. Ama bizim temel prensibimiz, yeni dönemde sahada daha çok olmak, sizlerle belki daha çok hep beraber olacağız, dolaşacağız ülkemizin her yerini. Bu neticeleri milletimizle paylaşacağız. Elimizden gelen gayreti bu dönemde göstermiş olacağız. Yaklaşan Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerin, tüm Şırnak halkının ve bu eş güdüm ve uyum içerisinde çalışmaktan dolayı da tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.'Bakan Bayraktar, daha sonra çalışmaları süren Yamaçaltı sondaj kuyusunda, helikopterle havadan incelemelerde bulundu.