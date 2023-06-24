Nüfusta ölü görünen yaşlı kadın gerçekten öldü! İBB 'daha önce ölmüş görünüyor' diye cenaze aracı vermedi

İstanbul Tuzla'da yaşayan Suat Uz'un 2 yıl önce dedesi vefat etti. Nüfus Müdürlüğü'ne dedesinin ölüm işlemleri için giden Uz, 2006 yılından itibaren ananesi Nebiye Gülduran'ın da Nüfus Müdürlüğü sisteminde ölü olarak görüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine Suat Uz, Asliye Hukuk Mahkemesine ananesini için yaşam tespit davası açtı. Dava süreci devam ederken Nebiye Gülduran, 96 yaşında Perşembe Günü Tuzla'daki evinde hayatını kaybetti. Suat Uz, ananesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü'nü arayarak cenaze aracı istedi. Ancak sistemde Nebiye Gülduran ölü göründüğü için müdürlük cenaze aracı vermedi.Savcılığa giden Suat Uz, bir netice alamadı. Cenaze Perşembe Günü 16.00 sıralarına kadar evde kaldı. Havanın sıcak olması sebebiyle cenaze kokmaya başladı. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze aracını alamayan Uz, kendi imkânlarıyla klimalı tabut temin etti ve ananesinin cenazesini burada muhafaza etmeye başladı. Gün boyu uğraşan Suat Uz, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ananesinin cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırabildi.Olayla ilgili konuşan Nebiye Gülduran'ın torunu Suat Uz, '2 yıl önce dedem vefat etmişti. Onun işlemlerini yaparken Nüfus Müdürlüğü'nde 2006 yılında ananem Nebiye Gülduran'ın ölü olarak bildirildiğini öğrendim. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaşam tespit davası açtık. Dava sürerken bu sabah 05.00 sıralarında ananem vefat etti.Olayla ilgili konuşan Nebiye Gülduran'ın torunu Suat Uz, '2 yıl önce dedem vefat etmişti. Onun işlemlerini yaparken Nüfus Müdürlüğü'nde 2006 yılında ananem Nebiye Gülduran'ın ölü olarak bildirildiğini öğrendim. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaşam tespit davası açtık. Dava sürerken bu sabah 05.00 sıralarında ananem vefat etti.İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda DNA ve kan örnekleri alınan Nebiye Gülduran'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Gülduran daha sonra Tuzla'da toprağa verildi.