Nüfusta ölü görünen yaşlı kadın gerçekten öldü! İBB 'daha önce ölmüş görünüyor' diye cenaze aracı vermedi
Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre 2006 yılından beri ölü görünen ve 2 yıl önce Asliye Hukuk Mahkemesine yaşam tespit davası açan 96 yaşındaki Nebiye Gülduran, Perşembe günü gerçekten vefat edince sistemde ölü görüldüğü için İBB cenaze aracı vermedi. Cenaze gün boyu evde kalınca kokmaya başladı. Torunu Suat Uz, cenazenin kokmaması için kendi imkânıyla bulduğu klimalı tabutta cenazeyi muhafaza ederken cenaze aracı vermeyen İBB'ye tepki gösterdi. Sorun savcılığın talimatıyla çözüldü.
İstanbul Tuzla'da yaşayan Suat Uz'un 2 yıl önce dedesi vefat etti. Nüfus Müdürlüğü'ne dedesinin ölüm işlemleri için giden Uz, 2006 yılından itibaren ananesi Nebiye Gülduran'ın da Nüfus Müdürlüğü sisteminde ölü olarak görüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine Suat Uz, Asliye Hukuk Mahkemesine ananesini için yaşam tespit davası açtı. Dava süreci devam ederken Nebiye Gülduran, 96 yaşında Perşembe Günü Tuzla'daki evinde hayatını kaybetti. Suat Uz, ananesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü'nü arayarak cenaze aracı istedi. Ancak sistemde Nebiye Gülduran ölü göründüğü için müdürlük cenaze aracı vermedi.
İBB ARAÇ VERMEYİNCE CENAZE KOKMAYA BAŞLADI
Savcılığa giden Suat Uz, bir netice alamadı. Cenaze Perşembe Günü 16.00 sıralarına kadar evde kaldı. Havanın sıcak olması sebebiyle cenaze kokmaya başladı. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze aracını alamayan Uz, kendi imkânlarıyla klimalı tabut temin etti ve ananesinin cenazesini burada muhafaza etmeye başladı. Gün boyu uğraşan Suat Uz, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ananesinin cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırabildi.
'KİMSE İLGİLENMEDİ'
Olayla ilgili konuşan Nebiye Gülduran'ın torunu Suat Uz, '2 yıl önce dedem vefat etmişti. Onun işlemlerini yaparken Nüfus Müdürlüğü'nde 2006 yılında ananem Nebiye Gülduran'ın ölü olarak bildirildiğini öğrendim. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaşam tespit davası açtık. Dava sürerken bu sabah 05.00 sıralarında ananem vefat etti.
'KİMSE İLGİLENMEDİ'
Olayla ilgili konuşan Nebiye Gülduran'ın torunu Suat Uz, '2 yıl önce dedem vefat etmişti. Onun işlemlerini yaparken Nüfus Müdürlüğü'nde 2006 yılında ananem Nebiye Gülduran'ın ölü olarak bildirildiğini öğrendim. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaşam tespit davası açtık. Dava sürerken bu sabah 05.00 sıralarında ananem vefat etti.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda DNA ve kan örnekleri alınan Nebiye Gülduran'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Gülduran daha sonra Tuzla'da toprağa verildi.