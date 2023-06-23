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Yasa Meclis'e geliyor: Bağ-Kur'luya erken emeklilik! EYT'liler de yararlanacak

İlk etapta 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi düzenlemesi yakında Meclis'e gelecek. Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Eğer kapsam geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesini de kapsarsa EYT'li Bağ-Kur'lular da 9 bin günü beklemeden 7200 günle emekli olabilecek.

Yasa Meclis'e geliyor: Bağ-Kur'luya erken emeklilik! EYT'liler de yararlanacak
Ekleme: 23.06.2023 - 13:08 Güncelleme: 23.06.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Yasa Meclis'e geliyor: Bağ-Kur'luya erken emeklilik! EYT'liler de yararlanacak
Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM çok önemli yasaları çıkartmaya hazırlanıyor. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak. Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

Yasa 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra çıkartılacak. 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra bunun üzerine konulacak refah payı belirlenecek. Daha sonra da bu refah payı bir yasal düzenleme olarak Meclis'ten çıkartılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 20'ye yakın çıkması bekleniyor. Bunun üzerine konulacak 10-15 puanlık refah payı ile emeklilerin ve memurların artışlarının yüzde 30-35 arasında olmasını bekliyoruz. Ancak kesin rakamlar 5 Temmuz'dan sonra ortaya çıkacak.

Bu düzenlemenin ardından Meclis'e gelmesini beklediğimiz ikinci torba yasada ise Aile Gençlik Bankası, ev kadınlarının sosyal güvencesi, taşerona kadro, 3600 ek gösterge düzenlemesi gibi birçok konunun yer alması bekleniyor. Yeni bu yasada yer alacak önemli konulardan birisi de Bağ-Kur'lu esnaf için hazırlığı yapılan prim indirimi olacak. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9.000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.

Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.04.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9.000'den 7.200'e çekecek.

7.200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek. 01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9.000 gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor.

Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular da 7200 gün ile emekli olabilecek. Tabi yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ-Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.

Bu yüzden yasanın kapsamı burada önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur'lular için geçerli olması gerekiyor.

SON 7 YILA BAKILIYOR

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumdan 3,5 yıl ve fazlası çalışma varsa o kurum seçiliyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabiliyor.

Bu sigortalılar için 3,5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağkur ile SSK primlerinin eşitlenmesi söz konusu olduğunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması da gerekmeyebilecek.
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