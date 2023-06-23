Yabancı uyruklu DEAŞ üyesi yakalandı
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele/İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu İ.A. isimli sahıs, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.