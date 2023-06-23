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Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi

Seçim dönemi boyunca uyuşmazlıklar yaşanan Millet İttifakı'nda yenilginin ardından da anlaşmazlıklar devam ediyor. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Yeneroğlu, "Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü." dedi.

Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi
Ekleme: 23.06.2023 - 11:29 Güncelleme: 23.06.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi
Türkiye'yi 7'li koalisyonla yönetmeye talip olan Millet İttifakı'nda seçim hezimetinin ardından anlaşmazlıklar devam ediyor.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

3 parti grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı
Halk TV yayınına katılan Yeneroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

'3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü.'

'Arkadaşlarımız bu modele 'hayır' dedi'
Saadet Partisi'nde de aynı görüşün olduğunu ifade eden Yeneroğlu, şöyle devam etti:

'DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağı ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimliğini yıpratacağı ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak.'
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Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi
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