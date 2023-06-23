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Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yılın üç ayı yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplanan Işıklı Gölü, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Doğal sit alanı olan Işıklı Gölü, çevresindeki biyoçeşitlilik ve su üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçi çekiyor. 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü ayrıca pek çok su kuşuna ve ender balık türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Ekleme: 23.06.2023 - 13:44 Güncelleme: 23.06.2023 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Kente 120 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi haziran, temmuz ve ağustos aylarında su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor. Bu zaman diliminde bölgeye uğrayanlar manzarayı görme şansı buluyor. Burada konuşlandırılan kayıklar ise konuklarını gölde yaklaşık bir saat süren yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler gölde unutamayacakları anlar yaşarken zaman zaman özel günlerini de kutluyor.

Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü ayrıca pek çok su kuşuna ve ender balık türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Yöre halkı balıkçılık, restoran ve diğer turizm faaliyetleriyle gölden geçimini sağlıyor.

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını, Çivril'in tanınırlığının artması için projeler hazırladıklarını anlatan Vural, Işıklı Gölü'ne Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen turların da ilgi göstermeye başladığını ifade etti.

Göldeki görsel şöleni izlemek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğunu dile getiren Vural, 'Nilüferleriyle ünlü gölümüze Türkiye'nin her yerinden hatta dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Geçen yıl 100 binden fazla misafir burada tekne turuna katıldı, bu sene hedefimiz 300 bin ziyaretçimizi burada ağırlamak. Sezonumuz haziranın birinde başlıyor, ağustosun ikinci haftasından sonra sonlanıyor.' dedi.

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Vural, gölde turna balıkları ve alabalık gibi türlerin yaşadığını da vurguladı.

Göl etrafındaki yerleşim alanında restoranların da bulunduğunu aktaran Vural, 'Çivril, Ege Bölgesi'nin nadide turistik merkezlerinden bir tanesi. Ziyaretçilerimiz gün içerisinde sabah erken saatlerde gelirse daha güzel kareler yakalayabilirler. Çünkü akşam saatlerine doğru nilüferler artık kapanmaya başlıyor. Nilüfer çiçeklerinin koparılması yasak. Ziyaretçilerimiz de bu yöndeki uyarılarına dikkat ediyor.' diye konuştu.

Ziyaretçilerden Baran Akın ise göle haziran-ağustos döneminde gelinmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bilsen Özen de Işıklı Gölü'ne ne zaman gelse hayran kaldığını dile getirdi

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Gölde turizm hareketliliği yaşandığına işaret eden Özen, 'Gerçekten cennetten bir bahçe. Biz tavsiye ediyoruz. Bütün Denizli değil, Türkiye'dekiler gelsin, izlesinler ve bu güzelliği görsünler.' ifadesini kullandı.

Antalya'dan gelen Oya Cantürk, kültür gezilerini çok sevdiği için Işıklı Gölü'ne gelmeyi tercih ettiğini belirtti.

Nilüfer çiçeklerini çok sevdiğini anlatan Cantürk, 'Burada çok muhteşem bir ortam var, bayıldık, harikaydı. Bütün Türkiye'nin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim.' ifadelerini kullandı.

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor
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