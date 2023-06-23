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Pençe operasyonu bölgesinden acı haber

Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya şehit oldu.

Ekleme: 23.06.2023 - 11:52 Güncelleme: 23.06.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Pençe operasyonu bölgesinden acı haberMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Haziran'da Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.' ifadesine yer verildi.


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