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Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında farklı özellikleriyle öne çıkan kurbanlıklar göze çarpıyor. Bursa'daki pazarda kilosu ile görenleri hayran bırakan "Paşa" da bunlardan biri.

Ekleme: 23.06.2023 - 12:02 Güncelleme: 23.06.2023 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor
Kurban Bayramı'na 1 hafta kala pazarlarda hayvan satışları hızlandı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinin İsabey Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, en ağır büyükbaş kurbanlık ünvanını 1 ton 50 kilogram ile “Paşa” aldı. Aynı pazarda küçükbaş kategorisinde ise 145 kilogram ağırlığı ile “Doli” isimli koç ilk sırada yer alıyor.

Büyükbaş hayvan satışları ise 50 bin lira ile 200 bin lira arasında yapılıyor. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar geldi.

Hayvanlarını satmak için İzmir'den gelen Emir Ali Özyakar şöyle konuştu: Paşa'nın net ağırlığı 1 ton 50 kilogramdır. Bursa İsabey kurban pazarının en ağır büyükbaş kurbanlık hayvanıdır. Bu pazarda Paşa'dan daha ağır bir kurbanlık gösterirlerse eğer Paşa'yı hediye olarak vereceğim. Fiyatını ise 200 bin Türk Lirası olarak belirledik. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Diğer yandan İsabey'in en ağır küçükbaş hayvanı 145 kilogram ağırlığı ile Doli'nin satıcısı ise şu bilgileri paylaştı:

Doli bu kurban pazarının en ağır küçükbaş kurbanlığı. Bizler Çanakkale'den geliyoruz. Çanakkale'den buraya kurbanlıklarımızı satmaya geldik. Doli ise 16 bin Türk Lirasına satıldı. Alıcısına hayırlı olsun.

Öte yandan Bursa'nın İsabey Mahallesi'nde kurulan kurban pazarının en ucuz kurbanlığı ise 5 bin 300 Türk liradan alıcı buldu.

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor
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