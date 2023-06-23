Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar beklenirken sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Giresun, Ordu ve Trabzon için turuncu kodlu, Gümüşhane, Samsun ve tokat için de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ °C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli, batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak hariç)aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli, Erzurum çevreleri ile Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.AĞRI °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 32°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 31°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 34°CParçalı ve az bulutlu