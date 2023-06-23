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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 23 Haziran Cuma günü için hava raporunu yayımladı. Buna göre 6 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 23.06.2023 - 09:51 Güncelleme: 23.06.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

TEDBİR ÇAĞRISI
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlar beklenirken sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon ve Erzurum çevreleri ile Rize'nin batı, Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

6 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI
MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Giresun, Ordu ve Trabzon için turuncu kodlu, Gümüşhane, Samsun ve tokat için de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli, batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak hariç)aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli, Erzurum çevreleri ile Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

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