Merhum Erbakan'a kin kustu! CHP yandaşı Enver Aysever'den haddini aşan sözler

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından paylaştığı videoda, merhum başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a adeta kin kustu.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan üzerinden babası Necmettin Erbakan'a ağır hakaretler yağdıran Aysever, 'Tamamen bilim karşıtıydı. Gerici politikalar öne sürüyordu. Cehaletin bataklığında bir Türkiye hayal ediyordu.' ifadelerini kullandı.Aysever, şu skandal ifadeleri kullandı:'Bu Erbakan babasından da beter çıktı. Babası ne ki bu ne olsun? Babası da tamamen bilim karşıtıydı. Babası da tamamen gerici politikalar öne sürüyordu. Babası da tamamen cehaletin bataklığında bir Türkiye hayal ediyordu.Arkadaşımızın Türkiye'nin cehaletindeki en ön sıralarında yaptığı görev, babasının bize 'illallah' dedirten durumundan sonra bir de kendisinin başımıza bela olması büyük bir felaket. Ne yapacağız bilmiyorum?'