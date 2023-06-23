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Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir sürüyor: Onlarca ekip havadan ve karadan müdahale ediyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın 16. saatini geride bıraktı. Onlarca ekibin havadan ve karadan müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangında ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ekleme: 23.06.2023 - 09:43 Güncelleme: 23.06.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir sürüyor: Onlarca ekip havadan ve karadan müdahale ediyorManisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Tesisi’nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın devam ediyor.

Yaklaşık 16 saatlik sürenin geride kaldığı yangında itfaiye ve orman teşkilatının söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile beraber İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale devam etti.

Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir sürüyor: Onlarca ekip havadan ve karadan müdahale ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar sabaha kadar devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi daha da hızlandı.

Tüm geceyi ayakta geçiren ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken hala alevlerin yükseldiği tesiste hummalı çalışma devam ediyor.

Manisa’daki fabrika yangını 16 saattir sürüyor: Onlarca ekip havadan ve karadan müdahale ediyor
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