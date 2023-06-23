  • USD: 23,62 - 23,67
  • EURO: 25,97 - 26,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin açıkladı

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Ekleme: 23.06.2023 - 12:45 Güncelleme: 23.06.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin açıkladıMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, '26 Haziran Pazartesi günü liselere geçiş kılavuzu yayımlanacak.' dedi.

Bakan Tekin, Hatay'da açıklamalarda bulundu.Tekin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

'Ders açığını çözebilecek tedbirleri aldık. Derslik başına düşen öğrenci itibariyle 6 Şubat rakamların altına düşeceğiz. Eylül ayında prefabrik yapılarla eğitimi başlatacak tedbirleri aldık. Deprem öncesinde ilimizde 23 bin öğretmen hizmet vermekteydi. 25 bin 90 öğretmenle Eylül'de eğitim başlayacak. Deprem öncesi koşulların ilerisinde koşullara kavuşacağız.

İlimizde görev yapanların tamamıyla müdürlüğümüz görüşmelerini yapıp ihtiyaçlarını tespit etti. Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmen ve yeni tayin olanlarla iletişime geçilerek konaklama ile ilgili tercihleri alınarak Valilik ile koordine olunarak gerekli tedbirler alındı.'

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; Bakan Tekin'in açıklamasından dakikalar sonra LGS sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Sınav sonuçları https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.


İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun harekete geçeceği tarihi açıkladı: Siyasi kadrosunu ilan edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız
Yasa Meclis'e geliyor: Bağ-Kur'luya erken emeklilik! EYT'liler de yararlanacak
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a çağrı! “İşçine eziyet etme bayram öncesinde haklarını ver”
Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?
Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi
Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
CHP'de iç savaş kızıştı! Özgür Özel'den 'Kurultay' çıkışı: Faturası çok ağır olur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya sert tepki: Lanetliyoruz!
Kırmızı bültenle aranıyordu... MİT'ten nokta operasyonu
'Yalnız it' konumundaydı, yakalandı!
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yayan gidecek
Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de değişim hayal! 81 il başkanından Kılıçdaroğlu'na 'evet', İmamoğlu'na 'bay bay'!
Çalışmalar tamamlandı: 'SÜPER ŞİMŞEK' kanatlanıyor! O tarihte göreve hazır hale gelecek
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Seçimi kaybeden genel başkan günü kurtarmaya çalışıyor
Bakan Şimşek faiz kararını değerlendirdi
Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!
'Baba oğul' restleşmesinin dozu artıyor! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Zehirli yosun tehlikesi: ABD'de yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

Zehirli yosun tehlikesi: ABD'de yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler