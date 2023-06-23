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Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Ankara'nın taleplerini yerine getirmek için adım üzerine adım atıyor. Terör örgütü PKK'ya verdiği desteği kesmemesi nedeniyle Türkiye'den veto yiyen İsveç, 1 Haziran'da çıkardığı terör yasasının ardından ülkede bulunan PKK destekçileriyle ilgili peş peşe kararlar vermişti. İsveç'in 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi gerginliği devam ederken dünya medyası da gözünü Türkiye'nin kararına dikti. Bloomberg, kritik zirve önce dikkat çeken bir analize imza attı.

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!
Ekleme: 23.06.2023 - 16:13 Güncelleme: 23.06.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!
Dünya gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne dikti. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte güvenlik endişesi artan İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını beklerken bir kez daha veto yememek için harekete geçti.

İSVEÇ HAREKETE GEÇTİ

Daha önce terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle Türkiye tarafından oldukça sert şekilde eleştirilen ve NATO üyeliği için onay alamayan İsveç, 1 Haziran'da yürürlüğe soktuğu yeni yasayla Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek üzere harekete geçti.

'ANKARA İSVEÇ'İ YAKINDAN İZLİYOR'

Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu görmesinin ardından harekete geçen İsveç gözünü NATO Zirvesi'ne dikti. İsveç'in tutumu merak konusu olurken Bloomberg dikkat çeken bir habere imza attı.

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

'İSVEÇ İÇİN SON ŞANS'

'Türkiye İsveç'ten teröre bulaşan isimleri iade etmesini ya da sınır dışı etmesini bekliyor. Ankara yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdi ve bu isimlerin iadesini talep etti' ifadelerinin yer aldığı haberde bu sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Söz konusu NATO Zirvesi'nin İsveç'in Türkiye'den onay alabilmek için son şansı olabileceği belirtilirken, 'Türkiye İsveç'in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor' ifadelerine de yer verdi.

TÜRKİYE'YE 'İSVEÇ'İ KABUL EDİN' ÇAĞRILARI

Türkiye'nin İsveç'e onay vermesi için birçok ülkeden art arda çağrılar da devam ediyor. ABD'nin ardından Almanya da Türkiye'ye çağrıda bulunmuş, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye İsveç'e üyelik yolunu açma çağrısını dile getirmişti. Scholz, 'Finlandiya'nın yanında İsveç'in de NATO Zirvesi'nde masada yerini alması gerektiğinden çok eminim' ifadelerini kullanmıştı. 'Türkiye'de yeniden seçilen Başkan Erdoğan'a Madrid'de geçen yıl hep birlikte kararlaştırdığımız şekilde İsveç'e tam üyelik yolunu açma çağrısında bulunuyorum' diyen Scholz, savaş devam ettiği sürece ise Kiev'in NATO üyeliğinin mümkün olmadığının da altını çizmişti.

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!
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Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!
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