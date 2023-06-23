Kırmızı bültenle aranıyordu... MİT'ten nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hain terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor.Özellikle örgütün sözde yönetici kadrolarını hedef alan MİT, başarılı operasyonlarla PKK'nın belini iyice büktü.Son olarak MİT, PKK/KCK'nın karar alma ve talimat verme konusunda en üst organı olan “Yürütme Konseyi”ni öncelikli hedef olarak belirlemişti.Esad Faraşin veya geçmiş dönemde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için Esad Avrupa kod isimlerini de kullanan Abdurrahman Çadırcı, MİT tarafından hedef listesine alındı.Gerekli istihbarat bilgilerinin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'ya, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da operasyon yapıldı.Çadırcı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.