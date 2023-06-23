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Kamu işçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Ekleme: 23.06.2023 - 15:14 Güncelleme: 23.06.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Kamu işçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz" notunu da ekledi.

Kamu işçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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