İzmir’de Aedes alarmı! Şehri adeta istila ettiler: Uzmanlar özellikle hamileleri uyardı

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku probleminden sonra şimdi de İzmir'i sivrisinekler bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarından bahara geçiş sürecinde biyolojik yöntemlerle sürekli olarak yaptığı kontrol ve ilaçlama çalışmasını bu yıl aksatınca olan her zamanki gibi İzmirliye oldu.Havaların ısınmasıyla birlikte, sivrisinek sezonu açıldı. Buna CHP'li belediyelerin ihmalkarlığı da eklenince, pek çok kentti sinek bastı… Yaz aylarında kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku problemine şimdi de sivrisinek eklendi. Kent Aedes türü sivrisineklerin istilasına uğradı. En çok şikayet, kentin kuzeyinde, İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın da yer aldığı Gediz Havzası'nda yaşandı. Son derece saldırgan ve istilacı bir tür olan Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı ZİKA virüsünün ana rahmindeki bebeklerde beyin gelişimine olumsuz etki yaptığına dikkat çeken uzmanlar hamile anne adaylarını sivrisinek ısırmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.İzmir'in Buca, Ulukent, Menemen, Foça, Konak gibi birçok ilçesinden binlerce vatandaş sosyal medya hesapları üzerinden belediyelere tepki gösterip ilaçlama yapılmadığını öne sürdü. Defalarca belediyeyi aramalarına rağmen ilaçlama ekiplerinin bir türlü gelmediğini belirten vatandaşlar sinek istilası nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldiklerini ifade etti.Bozyaka'da oturuyorum. Sineklik olmasına rağmen camları dahi açamıyorum. 2 yaşında kızım var. Kendimizi geçtik çocuklarda aşırı derecede şişlik, kızarıklık yapıyor. Gerçekten yeter ama. Parka bahçeye zaten çıkarmıyoruz. Artık gerçekten belediyenin değişmesi lazım. Zaten alıyoruz diye diye bu hale biz getirdik. Değişim yapmakta bizim elimizde. İnsanlar yatarak çalışmayarak kazanıyoruz kafasında, hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar da olmaz ki gerçekten gına geldi.Kendimizi geçtik bu sineklerin ısırdığı yerler özellikle bebek ve çocuklarda anormal şişiyor ve iltihap yapıyor. Sivrisinekler bile değişti.En az 3 dönem ya da 4 dönem yüzde 65-70 oy oranı ile seçilen başkanlardan şu an aldığımız hizmet fazla bile. Rekabetin olmadığı bir yerde bu spor olur, ticaret olur, bilim, hizmet ve daha nicelerdi sayılabilir. O yüzden şu anki İzmir'in belediyelerinden fazla bir şey beklemek hayalcilik olur.Karabağlarda hiç ilaçlama yapılmadı. Her tarafımızı yediler. Harita gibi olduk.Hani her şey güzel oluyordu. Size inanıp da oy veren yüzde 47 yani 25 milyon insanın aklına yazıklar olsun.Buca'da berbat. Her taraf yakarca sivrisinek dolu. Şirinyer merkezde oturuyoruz biride.GUÇER: İzmir Belediyesi hiç ama hiç çalışma yapmıyor ne ilaçlaması? Bende Ulukent'te oturuyorum. Hiç kesinlikle ilaç diye bir şey sıkılmıyor. Bir de karasinekler çoğaldı.Aedesin virüs taşıma, bulaş gösterme kapasitesi yüksek ve yayılmacı bir tür olduğunu belirten uzmanlar, bu türün adaptasyon özelliği sayesinde artık yalnızca yaz aylarında değil, mart ve kasım ayları arasında da hızlı gen aktarımı aracılığıyla hayatta kalabilme yeteneğini geliştirebildiğini belirtiyor.Aedes türü sivrisinekler tek seferde 200'den daha fazla yumurta bırakabiliyor. Aedesin spesifik olarak ağaç kovuklarında, ağaç kök noktalarında oluşan su birikintilerinin içlerinde, atık lastiklerin iç kısımlarında ve longozlarda ürüyor.Yaz aylarında geceleri daha sık görülebilen sivrisinekler için yapılan ilaçlamaların yeterli olmadığını vurgulayan uzmanlar, Aedes türü, tipik olarak kapalı yerlerde bekleyen ve gizlenen bir tür olup, en fazla 100 metrelik bir menzilde uçabiliyor. Yumurtalarını bina çevrelerinde yer alan su depolarında, yağmur suyunu muhafaza edebilen araç lastiklerinin içlerinde, dekoratif havuzlarda, boş içecek ve yiyecek kaplarında, çatı katı veya saksı gibi yerlere bıraktığının altını çiziyor.Uzmanlar, bazı kişilerde sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra 8-10 saat içinde bu ısırıkların kötüleştiğini ve 'skeeter sendromu' olarak adlandırılan ve 10 santimetreye uzanan kaşıntılı, ağrılı, kızarık, büyük lokal şişliklerin ortaya çıktığını, bu şişliklerin 3 ila 10 gün içinde düzeldiğine dikkat çekiyor.Açık havada sineklere yüksek düzeyde maruz kalanlar, bebekler ve küçük çocuklar, daha önce karşılaşmadıkları yerli sivrisineklerin bulunduğu bir coğrafi bölgeye yeni gelenler veya ziyaretçiler ile bağışıklık yetmezliği olan hastaların alerjik reaksiyon açısında risk altında olduğunu belirten uzmanlar 'Aslında profilaksi yapılmalı yani ısırılmadan önce önlemler alınmalı. Mesela sivrisineklerden kaçınmak için kapalı giysi, cibinlik gibi mekanik koruyucular kullanılmalı. Sivrisinek ısırığı sonrası ağır yakınmaları olan kişilere 'antihistaminik' dediğimiz alerji ilaçları uygulanabilir. Büyük lokal reaksiyonların önlenmesi için de antialerjik ilaçlar kullanılabilir.' bilgisini veriyor.