  • USD: 25,25 - 25,30
  • EURO: 27,46 - 27,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç Türkiye’den onay alabilmek için bir ilke imza attı! PKK davası olay yarattı

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç, Türkiye'nin teröre karşı mücadele konusunda geri adım atmaması sonucu yeni terör yasasını yürürlüğe sokmuştu. Son olarak PKK teröristini Türkiye'ye iade etmek üzere harekete geçilen ülkede bu kez de başka bir ilke imza attı. PKK terör destekçisi bir kişinin yargılanacak olması İsveç gündemine oturdu.

İsveç Türkiye’den onay alabilmek için bir ilke imza attı! PKK davası olay yarattı
Ekleme: 23.06.2023 - 14:42 Güncelleme: 23.06.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
İsveç Türkiye’den onay alabilmek için bir ilke imza attı! PKK davası olay yarattı
İsveç'in NATO'ya kabul edilme çabaları hız kesmiyor. Üyelik için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan, ancak PKK terör örgütüne verdikleri desteği kesmedikleri için veto üstüne veto yiyen İsveç yeni yasayı yürürlüğe soktu.

Türkiye'nin, terörle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle üyeliğini veto ettiği İsveç, sık sık terör örgütü PKK mitinglerine izin vermesiyle gündeme geliyordu. Küstah ve çirkin manzaraların yaşandığı İsveç'te, terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan birçok gösteri düzenlemişti.

TARİHİ KARARLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda geri adım atmamasının ardından 1 Haziran tarihinde yeni terör yasasını yürürlüğe sokan İsveç, yeni bir hamlede bulundu. Söz konusu yasa ile Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlayan İsveç, PKK terör örgütü üyesini Türkiye'ye iade etmek için harekete geçmişti.

İsveç Mahkemesi, 35 yaşındaki terörist için 'Türkiye'ye iade' kararı çıkarmıştı. Bir ilk olan bu kararın ardından İsveç'in attığı yeni bir adım gündeme oturdu. Terör örgütü PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı.

PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN KİŞİYE SUÇLAMA

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen şüpheli, başkent Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçtiğimiz ocak ayında tutuklanmıştı. İsveç Savcılığı, şüphelinin amacının Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu öne sürdü.

Şüphelinin ayrıca İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığı da iddia edildi. Şüphelinin PKK'nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği belirtilirken İsveç hükümeti davanın açılmasıyla birlikte son dönemde sertleştirdiği terör yasasını, PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.

İsveç Türkiye’den onay alabilmek için bir ilke imza attı! PKK davası olay yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu seçim dönemindeki sloganını devam ettirdi
Merhum Erbakan'a kin kustu! CHP yandaşı Enver Aysever'den haddini aşan sözler
Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!
İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu
Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: 1 saatte kontrol altına alındı
İzmir’de Aedes alarmı! Şehri adeta istila ettiler: Uzmanlar özellikle hamileleri uyardı
İsveç Türkiye’den onay alabilmek için bir ilke imza attı! PKK davası olay yarattı
İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun harekete geçeceği tarihi açıkladı: Siyasi kadrosunu ilan edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız
Yasa Meclis'e geliyor: Bağ-Kur'luya erken emeklilik! EYT'liler de yararlanacak
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a çağrı! “İşçine eziyet etme bayram öncesinde haklarını ver”
Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?
Ülkeyi 7'li koalisyonla yöneteceklerdi: DEVA Partisi TBMM'de ortak gruba 'hayır' dedi
Enflasyonla topyekün mücadele! Faiz kararı sonrası Gaye Erkan'dan kritik toplantı
CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!
CHP'de iç savaş kızıştı! Özgür Özel'den 'Kurultay' çıkışı: Faturası çok ağır olur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya sert tepki: Lanetliyoruz!
Kırmızı bültenle aranıyordu... MİT'ten nokta operasyonu
'Yalnız it' konumundaydı, yakalandı!
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü: Partiden ihracı istenen Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yayan gidecek
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Zehirli yosun tehlikesi: ABD'de yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

Zehirli yosun tehlikesi: ABD'de yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Google Chrome, PDF dokümanları seslendirebilecek

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Paşa'dan ağırı yok: Kurban pazarında heybetini görenler şaşkına dönüyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler

Güneydoğu Anadolu'da kuraklığa dayanıklı nohut türü bulundu: İncelemek için Türkiye'ye gelecekler