İsveç Türkiye’den onay alabilmek için bir ilke imza attı! PKK davası olay yarattı

İsveç'in NATO'ya kabul edilme çabaları hız kesmiyor. Üyelik için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan, ancak PKK terör örgütüne verdikleri desteği kesmedikleri için veto üstüne veto yiyen İsveç yeni yasayı yürürlüğe soktu.Türkiye'nin, terörle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle üyeliğini veto ettiği İsveç, sık sık terör örgütü PKK mitinglerine izin vermesiyle gündeme geliyordu. Küstah ve çirkin manzaraların yaşandığı İsveç'te, terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan birçok gösteri düzenlemişti.Türkiye'nin terörle mücadele konusunda geri adım atmamasının ardından 1 Haziran tarihinde yeni terör yasasını yürürlüğe sokan İsveç, yeni bir hamlede bulundu. Söz konusu yasa ile Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlayan İsveç, PKK terör örgütü üyesini Türkiye'ye iade etmek için harekete geçmişti.İsveç Mahkemesi, 35 yaşındaki terörist için 'Türkiye'ye iade' kararı çıkarmıştı. Bir ilk olan bu kararın ardından İsveç'in attığı yeni bir adım gündeme oturdu. Terör örgütü PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı.Ülke basınında yer alan haberlere göre, 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen şüpheli, başkent Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçtiğimiz ocak ayında tutuklanmıştı. İsveç Savcılığı, şüphelinin amacının Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu öne sürdü.Şüphelinin ayrıca İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığı da iddia edildi. Şüphelinin PKK'nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği belirtilirken İsveç hükümeti davanın açılmasıyla birlikte son dönemde sertleştirdiği terör yasasını, PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.