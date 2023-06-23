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İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu

İstanbul Barosu üyesi avukatlardan oluşan bir grup, yarın yapılması planlanan 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' nin iptal edilmesi için eylem yaptı. Baro önünde yapılan açıklamada "LGBT'nin ideolojik, kültürel, siyasi ve fiili saldırılarına hizmet eden 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinlik iptal edilmelidir" denildi.

İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu
Ekleme: 23.06.2023 - 16:48 Güncelleme: 23.06.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu
İstanbul'da planlanan ve İstanbul Barosu tarafından Cumartesi günü yapılması planlanan 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' nin iptal edilmesi için avukatlar Baro ününde toplanarak protesto gerçekleştirdi. Baro önünde yapılan açıklamada 'LGBT'nin ideolojik, kültürel, siyasi ve fiili saldırılarına hizmet eden 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinlik iptal edilmelidir Özgürlükler ve haklar maskesiyle, cinsiyetsizliği savunmanıza müsaade etmiyoruz. ' denildi.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin önünde toplanan avukatlar Cumartesi günü yapılması planlanan 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' nin iptal edilmesi için eylem yaptı. LGBT dayatmasını kabul etmediklerini belirten avukatlar baro önünde 'LGBT propagandasına alet olan baro yönetimi istemiyoruz' yazılı pankart açtı.

İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu

'BİLİM DIŞI TEORİLERİNİN HUKUKA SOKULMASI PLANLANMAKTADIR'

Gruptakiler adına açıklama yapan avukat Zeynep Küçük, 'Baromuz LGBT Propagandasına alet olamaz. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 24 Haziran Cumartesi günü yani yarın, sözde Onur Haftası bahanesiyle, tam gün sürecek bir LGBT paneli yapacaktır. Panel programından anlaşılmaktadır ki, batı merkezli LGBT ideolojisinin bilim dışı teorilerinin hukuka sokulması planlanmaktadır.

Dahası, 'toplumsal cinsiyet', 'cinsel yönelim' ifadelerinin Anayasaya yerleştirilmesini savunan ve Türk Medeni Kanunu'nun eşcinsel evlilikleri de kapsayacak şeklinde değiştirilmesini talep eden foncu LGBT derneklerinin yöneticileri, panelin konuşmacıları arasındadır. Bizler ise, bugün burada emperyalizmin LGBT adı altında doğal cinsiyet dışındaki dayatmalarına karşı çıkmak ve bütün insanlığı hedef alan, insanı kendine yabancılaştıran bu küresel baskıya alet olmaması için Baromuzu uyarmak üzere toplandık' dedi.

İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu

'EMPERYALİST BİR DAYATMA OLDUĞUNU HAYKIRIYORUZ'

Zeynep Küçük 'Bugün buradan, LGBT ve sözde 'haklarının savunuculuğunun' emperyalist bir dayatma olduğunu haykırıyoruz, insan hakları kandırmacasına meydan okuyoruz, insanın ve insanlığın nasıl savunulacağını gösteriyoruz. Bizler kadın ve erkeğiz. Çocuklarımıza anne ve babayız. Panel programınıza aldığınız 'kuir teori' denen zırvayı reddediyoruz. Özgürlükler ve haklar maskesiyle, cinsiyetsizliği savunmanıza müsaade etmiyoruz. Toplum ve hukuk nezdinde dayatılan LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz. Bu saldırının aracı olan ve 24 Haziran Tarihinde 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' adı altında bu propaganda faaliyeti planlayan İstanbul Barosunu uyarıyoruz.

LGBT'nin ideolojik, kültürel, siyasi ve fiili saldırılarına hizmet eden 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinlik iptal edilmelidir. Baromuz milli ve bilimden yana tavır almalı, küresel saldırıları göğüslemeli ve ivedilikle LGBT propaganda ve örgütlenmesini engellemeye yönelik bir yasa tasarısı için çalışmalıdır' diye konuştu.

İstanbul barosu önünde avukatlardan LGBT protestosu


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