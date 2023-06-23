İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun harekete geçeceği tarihi açıkladı: Siyasi kadrosunu ilan edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ve değişim talebini hemen her gün sesli bir şekilde dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın zamanda bu yönde harekete geçeceği iddia edildi.İmamoğlu'nun, çağrılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim manifestosu' yayımlayacağı ve bunun ardından siyasi kadrosunu ilan edeceği öne sürüldü.Konuyla ilgili detayları Sözcü'deki köşesinde kaleme alan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, 'İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak.' dedi.'Şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor'Saymaz, 'İmamoğlu, dün ‘adayım' demedi. Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor.' ifadelerini kullandı.