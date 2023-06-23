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İslam âlimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefatının birinci yıldönümünde rahmetle anılıyor

Geçtiğimiz yıl bugün böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden İsmailağa cemaatinin kurucusu büyük İslam âlimi Mahmut Hocaefendi, vefatının birinci yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor. Ömrü boyunca on binlerce Kur’an talebesi yetiştiren, kendisini İslam’a adamış büyük din alimi Ustaosmanoğlu Hocaefendi'yi geçtiğimiz sene yüz binler tekbirlerle ve dualarla ahirete uğurlamıştı.

Ekleme: 23.06.2023 - 15:36 Güncelleme: 23.06.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
İslam âlimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefatının birinci yıldönümünde rahmetle anılıyorİsmailağa cemaatinin kurucusu büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefatının birinci yılında rahmetle anılıyor.

Geçtiğimiz yıl böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mahmut Efendi, kendisini İslam'a adamış büyük bir din alimiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin manevi rehberlerindendi

Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda siyasi isim ve lider başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında 'Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Tarihin en kalabalık cenazesi

Geçtiğimiz sene 24 Haziran günü, Hocaefendi'nin cenaze namazı için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan Fatih'e akın etti, camiye çıkan yollar ve sokaklar dahi dolup taştı, vatandaşlar, seccadelerini sokaklara serdi.

İslam âlimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefatının birinci yıldönümünde rahmetle anılıyor
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