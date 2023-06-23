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Huzurlu bayram için asayiş denetimi! Aranan 568 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 24’üncü kez gerçekleştirilen Asayiş uygulaması bayram öncesi huzurlu bir İstanbul için yapıldı.

Ekleme: 23.06.2023 - 12:35 Güncelleme: 23.06.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Huzurlu bayram için asayiş denetimi! Aranan 568 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu yıl 24'üncü kez gerçekleştirilen Asayiş uygulaması bayram öncesi huzurlu bir İstanbul için yapıldı. İki aşamada yapılan uygulamanın birinci aşamasında dün saat 20.00 - 22.00'de kent genelinde 220 noktada bin 883 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada, bin 810 personelin katılımıyla saat 22.00 - 23.59'da umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 152 bin 613 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 568 şüpheli ile yoklama kaçağı 142 kişi yakalandı. Aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 89 fişek, 2 kilo 50 gram uyuşturucu, 478 uyuşturucu hap ile bundan sağlandığı tespit edilen 10 bin 190 lira, 4 bin 400 dolar ile 500 avro ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 543 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeriyle ilgili idari işlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 20 bin 577 araç ve bin 396 motosiklet denetlenirken, bin 82 araç ve motosiklet ile 52 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 9 araç trafikten men edildi. Uygulamada şüphelilere toplam 614 bin 730 lira para cezası kesildi.

Huzurlu bayram için asayiş denetimi! Aranan 568 şüpheli yakalandı
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