HDP'den CHP'ye 'artık ittifak yok' mesajı: Kimse bizden politik adım beklemesin

HDP'li Saruhan Oluç, seçimlerde aldıkları bozguna ilişkin yaptığı açıklamada, ittifak ortakları CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Seçimlerin ilk turu sonrası kendilerine yöneltilen "HDP aday çıkarmalıydı" eleştirilerine değinen Oluç, "HDP birinci turda aday çıkarsaydı, o zaman kaybedilseydi o kişiler yine HDP'yi suçlayacaktı. ‘Kürtler oy vermedi onun için kaybettik’ diyeceklerdi." ifadelerini kullandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi yerlerde aday çıkaracaklarını ima edip CHP'ye 'artık ittifak yok' mesajı veren Oluç, "Kimse bizden politik adım beklemesin. Hiçbir yerin özelliği yok. Not ediyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı. CHP'liler, seçimlerde alınan yenilgiyi HDP ile yapılan ittifaka mal etti. HDP'li Saruhan Oluç, seçimlerde aldıkları bozguna ilişkin yaptığı açıklamada, ittifak ortakları CHP'ye sert sözlerle yüklendi.İkinci tur öncesinde kendilerine verilen sözleri unutan ve milliyetçi bir tavır takınan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Oluç, CHP'ye 'artık ittifak yok' mesajı verdi.Mart 2024'teki yerel seçimler için karar verileceğini anlatan Oluç, 'iktidara yereldeki egemenliğini kaybettirme' stratejisi çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi kentlerde aday çıkartmayarak CHP'li belediye başkan adaylarına destek verildiğinin anımsatılması üzerine, 'Şimdi o dönem bitti, kapandı' ifadesini kullandı.Aday çıkarmamalarına yönelik CHP'lilerce yapılan açıklamalar için 'Not ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde bu notları hafızamızdan masa üstüne indireceğiz' diyen Oluç, CHP'ye 'Mart 2024” mesajı verip, 'Kimse bizden artık ‘ya burası önemli gibi' laflar söyleyerek politik adım beklemesin. Hiçbir yerin özelliği yok, çünkü her yer özel. O nedenle de önümüzdeki dönemi göreceğiz' diye konuştu.VOA Türkçe'ye konuşan Oluç, 'HDP birinci turda aday çıkarsaydı, o zaman kaybedilseydi o kişiler yine HDP'yi suçlayacaktı. ‘Kürtler oy vermedi onun için kaybettik' diyeceklerdi. Ve bu çok büyük haksızlık olacaktı' dedi.