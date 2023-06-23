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Beyaz Gazete
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FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan bir şahıs yakalandı

Kastamonu’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 23.06.2023 - 13:06 Güncelleme: 23.06.2023 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan bir şahıs yakalandı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu; hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı E.İ. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından yakalanan E.İ., Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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