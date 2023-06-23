FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan bir şahıs yakalandı
Kastamonu’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu; hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı E.İ. isimli şahıs yakalandı.
İşlemlerinin ardından yakalanan E.İ., Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.