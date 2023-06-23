Denizli'de sürücü uyudu! Tır evin bahçesine girdi

Afyonkarahisar'dan bidon dolu tırla Denizli istikametine giden sürücü Muhammet Y., direksiyon başında uyuya kaldı.Sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkan tır, başka bir yola geçti ve Ahmet G., isimli vatandaşın bahçesine girdi.Kaza sonrası alev alan tırın şoförü kendin imkanlarıyla araçtan atlarken, büyük gürültünün koptuğu dakikalarda ev sahipleri alevlere müdahale etti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.