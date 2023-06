Denizaltında katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Günlerdir kayıp olan Titanik denizaltısı Titan'ın enkazı Türkiye saatiyle dün akşam vakitlerinde Titanik enkazına yakın bir yerde bulundu. Yolcuların cansız bedenlerinden henüz bir iz yokken, Titan'ın 'katastrofik' bir patlamayla parçalara ayrıldığı ifade edildi. Dış basın, yolcuların zaten ölümcül patlama nedeniyle daha ilk baştan ölmüş olduğunu iddia etti.Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger, Boston'da yaptığı basın açıklamasında, 'Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz.' dedi.Mauger, kazanın, Titan denizaltısının dalışa geçmesinden 1 saat 45 dakika sonra, araçla iletişimin koptuğu anda gerçekleştiğini bildirdi.Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.Denizaltı uzmanı Paul Hankin de enkazın 5 parçaya ayrıldığını, bunun 'olayın ne kadar feci olduğunun ilk göstergesi' olduğunu ifade etti.Hankin, 'Aşağıda ne olduğunu tam olarak belirlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.' diye konuştu.Daha önce, Titan denizaltısının sahibi OceanGate Expeditions firması, yaptığı açıklamada, 'denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını' belirtmişti.Benzer bir tespit The Guardian'dan da geldi. The Guardian'ın iddiasına göre pek çok ABD raporunda, ABD Donanması'nın 'ölümcül' olabilecek yüksek sesli bir patlama raporlamış. Söz konusu patlamanın Titan'ı parçalara ayırdığı düşünülüyor.Ancak Sahil Güvenlik, Donanma'nın bu bilgilerini bilmesine rağmen umuduğunu kaybetmeyerek Titan yolcularını aramaya devam etmiş.New York Times ise verilerin denizaltılarını izlemek için var olan gizli su altı sensörlerinden geldiğini iddia etti.Hatta Hollywood yapımı Titanik filminin yönetmeni ve filmi çekerken derin deniz kaşifi olan James Cameron daha en başından patlamayı bildiğini iddia etti.Pazartesi kendisine gelen bir e-postada 'Bazı arkadaşlarımızı kaybettik, Titan şu anda dipte ve paramparça' sözleri varmış.Sahil Güvenlik yetkililerine göre 6,7 metrelik Titan 5 büyük parçaya ayrılmış. Şu an için yolcuların cansız bedenlerine ne olduğu bilinmiyor.Daha önce denizaltında bulunanların 58 yaşındaki İngiliz maceracı Hamish Harding; Fransız emektar Titanik kaşifi Paul-Henri Nargeolet, 77; 48 yaşındaki İngiliz-Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman; ve kayıp denizaltıyı işleten şirket OceanGate'in kurucu ortağı 61 yaşındaki Amerikalı Stockton Rush olduğu ifade edilmişti.Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan denizaltının, 'Polar Prince' adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği, bunların 30 dakika aralıklarla duyulduğu bildirilmişti. Ancak bu seslerin, denizaltıya ait olup olmadığı kesinleşmemişti.ABD Donanması da denizaltının bulunması halinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 6 bin metre derinliğe kadar ağır denizaltı nesnelerini çekebilen bir kaldırma sistemini hazır hale getirmişti.Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtilmişti.