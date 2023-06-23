CHP'li Tanju Özcan'dan bomba iddialar: Partide FETÖ'cüler cirit atıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle hedefte olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'nin kararının ardından 'Başkaldırıyorum' mesajı ile Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özcan, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken iddialar ortaya attı.CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, 'Terör sevicileri toplamış çevresine.' diye konuştu. Partiden ihraç edilme sebebine de değinen Özcan, 'Salı günü parlamentoya gittim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı kutladım. Arkadaşlara 'Sayın İmamoğlu bu partinin yeni Genel Başkanı olmalıdır, bir an önce de bunu açıklamalıdır ama İmamoğlu aday olmazsa, ben aday olarak çıkacağım' dedim, bunun bedelini ödüyorum. Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok.' dedi.'Meral Hanım bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi' diyen Özcan, 'Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte 'Yanındayız' tweetini atan Mansur Yavaş'tı.' ifadelerini kullandı.14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde koalisyon masasındaki adaylık savaşında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini savunmuş ancak masadan beklediği desteği alamamıştı.Meral Akşener, kendisinden ayrı olarak 5 partinin önceden Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştığı ve kendisine bir dayatmada bulunduğunu belirterek itiraz etmişti. Akşener bununla kalmayıp masaya yaptırdıkları anketleri de örnek vererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerinin cumhurbaşkanlığı adayı olmasını desteklediğini söylemişti.Akşener, 3 Mart 2023 günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belli olmasının ardından zehir zemberek sözlerle masayı devirmişti. Akşener, '5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler.Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.' ifadelerini kullanmıştı.Mansur Yavaş, 3 Mart günü yaptığı yaplaşımda Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu belirterek 'Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.' demişti.