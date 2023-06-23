Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kısa sürede hedeflere ulaşmada kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 27 ay sonra faizi artırmasının ardından Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasada yaşanlara yönelik açıklama geldi.Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Şimşek, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." açıklaması yaptı.Şimşek, yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir.