Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: 1 saatte kontrol altına alındı

Geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve birçok kente yayılan orman yangınları Türkiye'yi derinden sarsmıştı...Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında 7 kişi hayatını kaybederken, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar görmüştü.Bu yangınların ardından Türkiye'nin tüm bölgelerinde ormanları korumak için özellikle yaz aylarında yeni kararlar alınmaya başladı.Yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ekipleri her an müdahaleye hazır bir şekilde görevlerini beklerken yaz aylarının gelmesiyle yangın haberleri gelmeye başladı.Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi.Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.