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Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: 1 saatte kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: 1 saatte kontrol altına alındı
Ekleme: 23.06.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.06.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve birçok kente yayılan orman yangınları Türkiye'yi derinden sarsmıştı...

Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında 7 kişi hayatını kaybederken, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar görmüştü.

Bu yangınların ardından Türkiye'nin tüm bölgelerinde ormanları korumak için özellikle yaz aylarında yeni kararlar alınmaya başladı.

Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: 1 saatte kontrol altına alındı
Yangın haberleri gelmeye başladı

Yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ekipleri her an müdahaleye hazır bir şekilde görevlerini beklerken yaz aylarının gelmesiyle yangın haberleri gelmeye başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağınık şekilde konumlanan evlerin de olduğu bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı gönderildi.

Yangın kontrol altına alındı

Orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangında 1 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya Kaş'ta orman yangını çıktı: 1 saatte kontrol altına alındı
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