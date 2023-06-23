AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya sert tepki: Lanetliyoruz!

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Urif şehrinde bir yahudi yerleşimcinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırı hepimize ve tüm insanlığa karşı yapılmıştır. İslam düşmanlığı ve nefret suçları insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu nefret eylemleri asla kabul edilemez." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Urif'te bir yahudi tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Çelik, 'Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırı hepimize ve tüm insanlığa karşı yapılmıştır. İslam düşmanlığı ve nefret suçları insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu nefret eylemleri asla kabul edilemez.' dedi.Çelik'in alçak saldırı sonrası yaptığı açıklama şöyle:İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Urif şehrinde bir yahudi yerleşimci kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırı hepimize ve tüm insanlığa karşı yapılmıştır. İslam düşmanlığı ve nefret suçları insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu nefret eylemleri asla kabul edilemez.Filistinlilere dönük şiddet eylemleri giderek artmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin meşru hakları sürekli hedef alınmaktadır. İsrail makamları bu eylemleri engellemelidir. Uluslararası toplum, bu şiddet olaylarına ve nefret suçlarına karşı somut tedbirler almalıdır.