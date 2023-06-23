Aile Bakanı Göktaş Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır Annelerini ziyaret etti. Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Binası önündeki eylemi 4'üncü yılını geride bırakmaya hazırlanırken, yeni kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annelerle bir araya geldi. Diyarbakır'da eylem çadırında ailelerle görüşen Bakan Göktaş, ardından açıklamalarda bulunarak şöyle dedi: 'Göreve başladıktan sonra ilk buluşmalarımızdan biri sizlerle olsun istedim. Çünkü bir anne olarak Diyarbakır Anneleri'nin haklı mücadelesini yüreğimde hissediyor ve sonuna kadar yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz Türkiye olarak çok büyük bir aile ve güçlü bir milletiz. Bu inanç, ülkemizin her köşesine nüfuz etmiş, her bir insanımızın kalbine işlemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde teröre karşı verdiğimiz kararlı mücadelede ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruduğumuz gibi aynı azim ve kararlılıkla toplumsal birlik ve beraberliğimizin temeli olan aile kurumunu da koruyarak güçlendiriyoruz.'Ailenin yapı taşı olan annelerin Diyarbakır'da verdiği mücadelenin çok iyi bilindiğini ifade eden Göktaş, 'Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerimizin acısını da evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen annelerimizin feryadını da duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi; 'İnanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek. PKK'nın ve siyasi uzantısı olan partinin milletvekilleri, il ve ilçe başkanlıkları kanalıyla kaçırdığı çocukların anneleri, bizzat o uzantının karşısında; hem de kendilerini en güçlü hissettikleri Diyarbakır'daki il başkanlığı binasının önünde eyleme başladılar. Önce Hacire Ana sonra diğerleri. Dağa kaçırılan evladının hesabını soracağı adresi çok iyi bilen Hacire ananın mücadelesi onu evladına kavuşturduğu gibi birçok ailenin de evladına kavuşması için umut oldu' dedi.Eylemin aynı zamanda devletin, terörün belini nasıl kırdığını da gösterdiğini belirten Göktaş, 'PKK daha öncesinde bu bölgede farklı siyasal ve toplumsal hareketleri bir korku iklimi ile çok defa bastırmıştı. Bu sebeple annelerin PKK'ya meydan okumasını tarihi bir gelişme olarak görüyorum.Sayın Cumhurbaşkanımıza, annelere bu direnişin yolunu açan terörle kararlı mücadelesi için şükranlarımı sunuyorum.Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'dan bütün dünyaya, Türkiye'nin tek bir evladını dahi hiçbir terör örgütüne kurban etmeyeceğini kesin ve net bir dille ortaya koydu.Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, masum insanları katleden, çocukları istismar eden, nesillerin geleceğini karartan, insan haklarını yok sayan her türlü terör faaliyetinin sonuna kadar karşısında durduğumuzu bir kere daha açıkça ifade ediyoruz.Bununla birlikte evlat nöbetine devam eden ailelerin evlat özlemini dindirmek ve evlatlarının yuvaya dönüşünü sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Hiç kimsenin ve hiçbir oluşumun milli kültürümüz ve aile yapımıza gölge düşürmesine fırsat vermeyecek, ülkemizin her köşesindeki kültürel çeşitliliği ecdadımızın mirası olarak koruyacak, siyasetimizin merkezinde yer alan milli ve manevi değerlerimize yönelik hiçbir tehdide göz açtırmayacağız.Cesaret ve kararlılıkla Türkiye için unutulmaz bir direnişe imza atan ve anne yüreğinden daha büyük bir mücadele aracı olmadığını tüm dünyaya gösteren Diyarbakır Anneleri'ni bir kere daha yürekten tebrik ediyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tarih sizi, evladı ve ailesi için dünyaya meydan okuyan kadınlar olarak yazacak' dedi.