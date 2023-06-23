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Beyaz Gazete
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3 aydır yoğun bakımdaydı! Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi

69 yaşındaki usta sanatçı Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenildi.

Ekleme: 23.06.2023 - 17:48 Güncelleme: 23.06.2023 - 17:55 / Editör: Ozge Selin
3 aydır yoğun bakımdaydı! Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildiMFÖ grubunun sevilen üyelerinden Özkan Uğur yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle sosyal medyada gündeme geldi.

İlk olarak 2013 yılında kansere yakalanan Özkan Uğur hastalığı yenmiş fakat 2020 yılında yeniden lenf kanserine yakalanmıştı. Özkan Uğur kanseri ikinci kez yenerek hayranlarını sevindirmişti.

Daha önce iki kez lenf kanserine yakalanan ve iki kez bu kanseri yenen Özkan Uğur'un, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının yeniden nüksettiği ve akıllı ilaç kullanmaya başladığı açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta sanatçının yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Entübe edildi
Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği fakat böbrekleriyle alakalı bir problem yaşadığı duyuruldu. Özkan Uğur'un böbreklerinde yaşanan sorun sebebiyle entübe edildiği öğrenildi.
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