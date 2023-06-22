Yunan basınında TCG İstanbul: Yunanistan buna nasıl karşılık verecek? İtiraf gibi sözler
İlk seyir testine çıkan TCG İstanbul fırkateyni Yunan basınının ilgisini çekti. Pek çok Yunan haber ajansı TCG İstanbul'u mercek altına alırken "Yunanistan buna nasıl karşılık verecek?" diye sordu. CNN Greece Türkiye'nin üstün donanmasına karşı Atina'nın tecrübesi olduğunu ifade ederek "Yunanistan farkı böyle kapatabiliyor" diyerek bir itirafta bulundu.
Geçtiğimiz günlerde TCG İstanbul fırkateyni ilk seyir testine çıktı. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu gelişmeyi 20 Haziran tarihinde sosyal medya hesabından duyurdu.
Açıklamada, 'İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul fırkateynine törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testleri'ne başlandı.' ifadelerine yer verildi.
TCG İstanbul, Cumhuriyet'in 100. yılında Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek.
Öte yandan Yunan basını da TCG İstanbul'a ilgi gösterdi. CNN Greece, konuyla ilgili bir haber yayımlayarak 'Tamamen Türkiye'de tasarlanıp inşa edildi. Sınıfının ilk Türk fırkateyni' dedi.
Yunanistan'ın bu yeni gelişme karşısındaki tavrını da mercek altına alan CNN Greece, Yunanistan ile Türkiye'nin son aylarda bir durgunluk döneminde olduğunu ifade etti.
TCG Anadolu'dan da bahsedilen haberde Türkiye'nin TCG Anadolu hamlesinin etkileyici bir hamle olduğuna dikkat çekildi.
Türk fırkateynlerini kendi fırkateynleri ile karşılaştıran gazete, Yunan Silahı Kuvvetleri'nn FDI Belharra ve Thalassolykos 23'ünün Türk donanma ürünlerinden daha 'üstün' olduğunu iddia etti.
Haberin devamında ise Türk üstünlüğü kabul etmek zorunda kalan gazete, 'Atina'nın tecrübesi nedeniyle araya kapattığını' ifade etti.
Geostratiga da TCG İstanbul'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Söz konusu fırkateynin Mavi Vatan'ın geleceği için de önemli olduğuna dikkat çekildi.
Newsbeast ise 3 yeni fırkateynin yolda olduğunu ifade ederek 'Türkiye silahlanma programını hızlandırıyor' yorumunda bulundu.
Skai de Türkiye'deki silahlanma programını yorumlayan ajanslar arasında oldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin MİLGEM projesi kapsamında, dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla ve savunma sanayinin modernizasyon ve yenilenme çabalarıyla prototipi oluşturulan gemilerden TCG İstanbul (F-515) savaş gemisi, 23 Ocak 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denize İstanbul Tersanesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla indirildi.
İstif Sınıfı içinde 4 adet fırkateyn üretilmesi planlanıyor. 2017'de inşasına başlanan geminin yerli ve milli silahlarla donatıldığına dikkat çekiliyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sınıf ve tipi: İstif sınıfı
Deplasman: 3.000 ton
Uzunluk: 113,2 metre
Genişlik: 14,40 metre
Su çekimi: 4,05 metre
İtme gücü: 1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaft
HIZ
Ekonomi: 14 knot (26 km/sa)
Maksimum: 29 knot (54 km/sa)
Menzil: 14 knot (26 km/sa) hızda 6,570 deniz mili (12,168 km)
TEKNE VE İNİŞ GEMİ TAŞITI
2 x şişme bot
Kişi kapasitesi: 125
ELEKTRONİK HARP VE TUZAKLARI
SIGINT: ASELSAN ARES 2N
Elektronik karşı önlem: AREAS 2C
Torpido önleme sistemi: Aselsan HIZIR
SENSÖRLER VE İŞLEME SİSTEMLERİ
Savaş Yönetim Sistemi: GENESIS ADVENT
Arama radarı: 3D arama radarı
Yüzey Radarı: ASELSAN ALPER LPI
Atış Kontrol Radarı: AKREP (AKR-D Block B-1/2)
Sonar
SİLAH DONANIMI
SİLAHLAR:
1 × 76mm MKE baş topu
1 × 35mm Aselsan GÖKDENIZ CIWS yakın hava savunma sistemi
2 × 25mm Aselsan STOP makineli top
GEMİSAVAR FÜZELERİ:
16 × Atmaca
DİKEY ATIM SİSTEMİ:
16 hücreli MDAS: HİSAR füze ailesi
UÇAKSAVAR FÜZELERİ:
ASELSAN RAM
TORPİDOLAR:
2 × 324mm ikili torpido lançeri
UÇAK MEVCUDU:
S-70B Seahawk Helikopter