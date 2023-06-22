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Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin kişiyi 1 milyar lira dolandırdı. Teslim olduktan sonra tutuklandı. Hakkında 85 bin 646 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bugünkü duruşmada, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara kutusu olarak bilinen Osman Naim Kaya ilk kez konuştu: Facebook'ta beni ekledi…

Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!
Ekleme: 22.06.2023 - 15:23 Güncelleme: 22.06.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin kişiden 1 milyar liradan fazla para topladı.

Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!

2018'de yurt dışına kaçtı. Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, firar ettikten sonra ülke ülke dolaştı. Geçtiğimiz yıl ise teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi, yargılanmasına başlandı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istemiyle müştekileri farklı 4 ayrı dava açıldı.

Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!

İLK KEZ KONUŞTU

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

'FATİH AYDIN'IN ALAKASI YOK'

Duruşmada Mehmet Aydın'ın kara kutusu olarak bilinen sanık Osman Naim Kaya, 'Fatih Aydın'ı, Mehmet Aydın'dan 1 ay sonra geldikten sonra tanıdım. Kendisi alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. Bana ihtiyaç olan şeyleri söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı' dedi.

KARA KUTUSUNU SAVUNDU

Tosuncuk lakaplı sanık Mehmet aydın ise Osman Naim Kaya ile Facebook'ta tanıştığını belirterek 'Uruguay'a gittiğimde kendisi bana çevirmenlik, çalışma izni alınması, taşınır taşınmaz malların alınması gibi konularda yardımcı oldu.

Çiftlik Bank'ın oyun tarafıyla toplanan paralarla herhangi bir bağlantısı yoktu' ifadelerini kullandı.

Tosuncuk'un kara kutusu ilk kez konuştu: Facebook’ta tanışmışlar!

DAVALAR ERTELENDİ

Ard arda görülen 4 duruşmadan sonra mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine hükmederek davaları erteledi.
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