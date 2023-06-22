TikTok'a uygulama içi alışveriş özelliği geliyor

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.TikTok'ta uygulama içi satın alınan jetonlar ile diğer kullanıcılara destek olunabiliyordu.Sosyal medya şirketi, uygulama içi satın alma alanını genişleterek 'Trendy Beat' özelliğini getirecek. Böylece kullanıcılar, uygulama içinden alışveriş yapabilecek.Üçüncü taraf satıcılara güvenmek yerine, TikTok'un kendi ürün ve satış hattını oluşturacağı söyleniyor. Özelliğin şimdilik İngiltere'de bulunan kullanıcılara sunulduğu ifade edildi.Ayrıca kullanıcıların belirttiğine göre, tüm ürünlerin TikTok'un Çin merkezli Pekin'de bulunan ByteDance'den gönderildiği vurgulandı.