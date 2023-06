DMW’den Türkiye Yüzyılı için Uluslararası Ekonomi Zirvesi

Açılış konuşmalarını DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Günther Meinel, Başkanvekili Halil Sert, DMW Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik gerçekleştirdi.DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanvekili Halil Sert açılış konuşmasında Türkiye'de böyle bir zirveye sponsor olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğuna değinen Sert, en kısa zamanda yine bir ekonomi zirvesi düzenleme planının ajandalarında bulunduğunu katılımcılarla paylaştı.DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Günther Meinel ise Türkiye'nin kendisini her alanda gücünü ve önemini hissettirdiğini söyledi. Avrupa Birliği üyeliğinin halen resmi olarak gerçekleşmemesine rağmen Türkiye, Avrupa Birliği'nin bir parçası, önemli ticari ve diplomatik bir ortağı olduğunun altını çizdi. Almanya'dan ve Avrupa'dan bakıldığında Türkiye'deki olumlu gelişmeleri gördüklerini, Türkiye ekonomisinin kısa vadede daha iyi olacağına dair beklentilerinin olduğunu, bunu ekonomik verilere bakarak yorumladıklarını belirtti. Bu arada, DMW olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için tam 23 senedir destek verdiklerini, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa ile ilgili birçok platformda Türkiye'nin neden Avrupa'nın bir parçası olması gerektiğini yüksek sesle dile getirdiklerini sözlerine ekledi. Avrupa Birliği üyeliği anlamında Türkiye ile AB arasında var olan bazı tıkanan sorunların aşılacağı inancını taşıdığını dile getiren Meinel, hem yeni Türk hükümetinin hem de Avrupa tarafının çözüm noktasında iyi niyet taşıdıklarını gözlemlediğini söyledi.DMW Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik konuşmasında; “Türkiye olarak güçlüysek, bu bizim yaşadığımız zorlukları bertaraf edecek yüksek iradeye sahip olduğumuzdandır. Yakın zamanda yaşanan deprem felaketi ve ekonomik bazı zorluklar bizi yıldırmadı. Aksine el birliği ile ülke olarak daha iyiyi yapmayı, yapılmış olanın ise ötesine geçmeyi amaç edindik. Yeni hükümetimiz ve Bakanlar Kurulu ile Türkiye Yüzyılını başlattığımız yeni bir evreye girdik. Bir yandan da ekonomiden diplomasiye her alanda kendimizi kanıtladığımız ve büyük ülke olduğumuzu diğer devletlere göstereceğimiz günlerin arifesini yaşıyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde Türkiye'nin yeni atılım hamleleri heyecanla beklenmektedir. Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sıralamasının en üst sıralarında yer alması için DMW olarak her çabanın bir parçası olmaya hazırız. Tüm içtenliğimle söylemek isterim ki bu düzenlediğimiz ekonomi zirvesiyle Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik şahlanışına bir nebze katkımız varsa o büyük gurur bizlere yeter” dedi.Bloomberg TV'den Jennifer Şebnem Schaefer'in sunuculuğunu üstlendiği ekonomi zirvesinde Dr. Hans Henning, Siegfried Paulus, Henning Reinecke ve Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu da sunumlarını gerçekleştirdi.Toplantı sonrasında piyano resitali eşliğinde gala yemeği verildi. Yemek esnasında ve sonrasında, katılımcılar iş konuları ve birlikte yapabilecekleri hakkında bilgi alışverişinde bulundular.