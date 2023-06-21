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Zonguldak'ta pusu kurduğu kardeşinin aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Ereğli ilçesinde, Nejdet Kaymaz, husumetli olduğu kardeşi Cevdet Kaymaz'ın evinin önünde pusu kurup, araca av tüfeğiyle ateş açtı. Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı Rıza Andiç ise hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.06.2023 - 15:53 Güncelleme: 21.06.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta pusu kurduğu kardeşinin aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta Ereğli ilçesine bağlı Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak'ta Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önüne gitti.

Nejdet Kaymaz, evinden çıkan kardeşi Cevdet Kaymaz ve yanındaki arkadaşı Rıza Andiç'in bulunduğu hafif ticari araca, seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtı.

Araç, yoldan çıkarak yeşil alana girdi.

Arkadaşı öldü
Saldırıda saçmaların isabet ettiği Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, arkadaşı Rıza Andiç ise öldü.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta pusu kurduğu kardeşinin aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cevdet Kaymaz, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Cevdet Kaymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Rıza Andiç'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için Ereğli ilçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Gözaltına alındı
Olayın ardından Nejdet Kaymaz polis tarafından gözaltına alındı.


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