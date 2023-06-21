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Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi. Özlale, "Bunu dediğiniz zaman 6'lı masadaki bütün sürecin olumlu gittiği varsayımı üzerine bu cümleyi kurmuş olursunuz. Biz kaybettiğimiz bir seçimden gerekli dersleri almak zorundayız. Biz bir seçim kaybettik." dedi. Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlerle ilgili de resti çeken Özlale; "Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır. Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İYİ Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İYİ Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki
Ekleme: 21.06.2023 - 15:08 Güncelleme: 21.06.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı konuşmasında, 'En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım' dedi. Bu sözlere İYİ Parti kanadından ilk tepki ise İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, 'Bu her şey yolunda gitmiş gibi bir ifade. Biz seçim kaybettik, gerekli dersleri almalıyız' ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLER İÇİN MESAJ VERDİ

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında gündemdeki konuları değerlendiren Özlale, 'Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır. Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İYİ Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İYİ Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki

GENEL KURULU İŞARET ETTİ

Seçimden istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını bu durumu İYİ Parti'nin tüm kurulları ile tartıştıklarını belirten Özlale, 'Bu hafta sonu oluşacak olan genel kurul, İYİ Parti'nin yeniden istediği oy oranlarına nasıl çıkacağı konusuyla ilgili önemli ipuçları taşıyor' şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

'DEĞİL 6'LI MASA, GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın' dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, 'Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım' diyerek bir kez daha 'Gitmiyorum' mesajı verdi.
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Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki
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