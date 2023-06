Buraya giren bir daha çıkamıyor: Girişler yasaklandı işte dünyanın en tehlikeli yeri

Dünyanın en tehlikeli yerleri denince akla ilk olarak gidilmemesi gereken uçsuz bucaksız yaşam alanı ve şartları kısıtlı alanlar geliyor. Peki dünyanın en tehlikeli yerleri nereler? Kimi zehir saçıyor kimi ise sıcaklığıyla yakıp kavuruyor. İşte o bölgeler...ABD'de yer alan Ölüm Vadisi yeryüzünde kaydedilen en yüksek doğal sıcaklığa sahip. Bu vadide kayıt edilmiş sıcaklık 56.5 derece olarak biliniyor. Bu vadide susuz sadece 14 saat hayatta kalınabiliyor..Metrekareye ortalama 5 tane zehirli yılanın düştüğü ada Brezilya'da yer alıyor. Adaya giren bir daha çıkamıyor.Brezilya hükümeti yılanlarla dolu adaya girişleri yasakladı.Eritrea'da yer alan bölge yaklaşık 50 derece sıcaklığı ile dünyanın en tehlikeli yerleri arasında bulunuyor. Afrika'daki çöl her ne kadar korkutucu olsa da turistlerin ilgisini çekiyor. Deneyimli bir rehberiiz yoksa buraya girişiniz kesinlikle yasak.Dünyadaki en hızlı rüzgarların kaydedildiği zirve olarak tarihe geçen bçlge ABD'de yer alıyor. Rüzgarın hızı ortalama 327 km/s ve bunu hayal etmeniz bile zor. Ayrıca -40 dereceye varan soğuğu ile dünyanın en ölümcül noktalarından biri.Endonezya'da bulunan bu aktif volkan neredeyse her yıl patlıyor ve yaydığı gazlar nedeniyle çevresindeki yerleşim yerlerine bile ölüm saçıyor.Bolivya'da yer alan bu park dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Çünkü dünyanın en ölümcül bakteri faunasına ev sahipliği yapıyor. Herhangi bir bitkiyle temas veya ufak bir yaralanma bile ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor.ABD'deki Ölüm Vadisi ile isim benzerliği taşıyan bir diğer yer de Rusya'da yer alıyor. Bu vadide havaya saçılan toksik gazlar bitki ve hayvanların hemen ölümüne, insanların ise ölümcül rahatsızlıklara yakalanmasına neden oluyor.Okyanusun içinde gizlenmiş bölge Marshall Adaları'nda yer alıyor.Birçok radyoaktif ve nükleer deneye ev sahipliği yapmış adada, yaşamak neredeyse imkansız. Dünyanın en tehlikeli yerleri arasında yer alan bölgede her an kansere yakalanabileceğiniz kadar çok yüksek bir radyasyon seviyesi var.Etiyopya'daki Erta Ale yanardağının zirvesine yakın bu alan dünyadaki depremler dolayısıyla sürekli lavlarla dolan iki havuza ev sahipliği yapıyor. Tehlike saçan yanardağın sonunda ne olacağını kimse bilmiyor.Gölün yüzeyindeki yoğun tuz tabakası bu göl ile temas eden kişilerin ölümüne neden oluyor.Tanzanya'daki göl çevresine yaydığı çok güçlü hidrojen sülfür gazı da çok büyük hasarlara neden olabiliyor.