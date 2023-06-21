Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bir araya geldi. Görüşmede yeni dönemde atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Türkiye'de seçimlerin ardından Ankara'da yoğunluk devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde AK Parti Parti'nin ilk grup toplantısında seçim çalışmalarına dair konulara değindi.Grup toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşmek için MHP Genel Başkanı'nın konutuna geldi.İki liderin görüşmesi başladı.İkili, seçimin ardından Beştepe'de görüşmüştü.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni kurulacak kabine ve isimler konusunda Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile istişarelerde bulunduğu öğrenildi.Görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.Görüşmede öncelikle, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımların ele alınması bekleniyor.