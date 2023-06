Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' açıklamasına tepki: Yetmez, bunu daha da arttırman lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMMnin 28. Yasama döneminin ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Grup toplantısının demokrasimi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'den milletvekili seçilen siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Hayatını kaybeden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacağız.Seçim zaferinde emeği olan herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Grubumuzun bu ilk toplantısında, her bri dava arkadaşıma, teşkiletımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımızı sunuyorum. 14 ve 28 Mayıs seçimleri, her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Seçim kararının alındığı 10 Mart tarihinden itibaren canla başla çalışan, il, ilçe ve belde teşkilatlarına, adaylarımıza, aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum.Milletimizin emanetine fedakarca sahip çıkan tüm sandık müşahitlerimize tebriklerimi iletiyorum.Buradan beraber mücadele verdiğimiz, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm Ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Alperenlere, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum.Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğinin asla unutulmayacağının bilinmesini istiyorum. Gurbetçilerimiz her iki seçimde de adeta sandıkları patlatarak Türkiye'nin iftiharı oldular. Seçim sürecimiz yüz milyonlar tarafından yakından takip edildi.Dün yine İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi. Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99 dedi. Bunlar bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlar; 6'lı masa. Şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Masanın ortaklarını artırman netice vermez. Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz.Çok zorlı bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu sçeimlerin tıpkı 14 Mayıs 1950 ve 3 Kasım 2002 seçimleri gibi demokrasi mücadelemizde yeni bir merhale olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin uçuruma düşmekten son anda nasıl kurtulduğunu zamanla daha iyi göreceğiz.Yaptıkları onca toplantının sonunda millete proje namına elle sunulacak bir şey sunamadılar. Kendi kurdukları bir masa; kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben kumar masası demedim, noter masası da demedim. Diye o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ve basiretsiz. Neticesi de ortada.Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında müdahale etmediğimiz hayat tarzı üzerinden vatandaşımıza korku saldılar. Bay Bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzıyla yakından uzaktan alakamız yoktur.Sahtekarlık yaptınız. Yeri geldi, başörtüye saldırdığınız halde seçim için aldınız yanınıza başörtülü kızlarımızı rozet taktınız. Ama yalan, sahtekarlık yaptınız. Seçim öncesi anayasa yapalım dedik.Eğer dürüstseniz, yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım.Bay Bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci... Ama Cumhur İttifakı üyelerinde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark bu. Seçim kazanmak uğruna faşizmi, ırkçılığı ve ayrımcılığı en azami şekilde kullanmaktan çekinmediniz.Bizim sorumluluğumuz siyaset kurumunun itibarını sarsan hadiselerin tekrarına engel olmaktır.Seçimleri kazanmakla böyle bir kuşatmayı da yardık. Muhalefetin hiçbri temeli olmayan korku ve yalan siyasetini boşa çıkardık. Onlar popülizm bataklığında her gün biraz daha boğulurken biz halkımızın karşına eserlerimizle çıktık. Seçim çalışmalarımızda dahi 85 milyona yeni müjdeler vermeye devam ettik.Birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı böyle gösterdik. Milletimizde bizim samimi gayretlerimizi görmüş ve ödüllenmiştir. Sandık sonuçları Anadolu İrfanı'nın hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.10 ilimizde yüzde 73 ve üstü, 10 ilçemizde de yüzde 84 ve üstü oy aldık. Bayburt yüzde 82,45 ile ilçelerde ise Harran yüzde 95,35 oy oranı ile şahsımıza en yüksek oyu veren yerler oldu. Hatay'ın 28 Mayıs'ta tercihin bizden yana kullandı.AK Parti 2002'den beri sandıktan birinci çıkma rekorunu korumuştur. 27. Döneme göre oluşan sandalye farkını asdla görmezden gelemeyiz. Bu anlayışla gerek oy oranı gerekse milletvekili sayısı konusunda oluşan tabloyu ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Kendi iç muhasebemizi açık yüreklilikle yapıyoruz.Tespit ettiğimiz eksikleri giderecek, hatamız ve kusurumuz varsa düzelteceğiz.Seçmen muhalefete de önemli mesajlar verdi. Milletimiz muhalefetin zihniyetinde köklü bir değişiklik istediğini göstermiştir. 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyerek aday dayatan, vatandaşın isteklerini görmezden gelen kibirli zihniyet bir kez daha duvara toslamıştır.Başta CHP olmak üzere, muhalefetin sandıktan çıkan mesajları doğru okuyup gereğini yerine getirmekten başka çaresi yoktur. Değil 16'lı, 160'lı masa kursa da milletin tokadını yemekten kurtulamaz.Biz rakiplerin zayıflığından medet uman bir parti değiliz. Bilakis siyaset arenasında kendi vizyonuna ufkuna uygun rakip arayan bir kadroyuz.Baba-oğul kavgasının bizim açımızdan kıymet-i harbiyesi yoktur. Hali hazırda su alan geminin dümenine kimin geçeceğinin bir önemi yoktur. Asıl mesele sahte gündemler yerine ülkenin sorununa odaklanmasıdır.Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri doğru analiz edemediler. Göz boyama şobvlarından sonra eski kodlarına, eski siyaset yapış tarzlarına geri döndüler. Sahne önündekiler değişse de perde gerisindekiler hep aynı kaldı. Şahısların değişmesi asla ve asla bir zihniyet değişimine yol açmadı. Halka tepeden bakan faşist zihniyet kabuğunu değiştirerek varlığını korumayı sürdürdü. Seçim yenilgisinin faturası yine millete çıkarılıyor.Depremzede kardeşlerimize yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor. Oy vermediler diye kırsalda yaşayan vatandaşlarımız aşağılanıyor. Kimi kalemşörler ağızlarını her açtıklarında sağa sola tehditler savurmaya devam ediyor. Son tartışmaların daha öncekilerden bazı farkları var. Bize karşı pervasızca kullandıkları troll orduları ile tetikçi kalemler bugün eleştiri oklarını sahiplerine çevirmiştir.Basın özgürlüğü adı altında sırtlarını sıvazladıkları ahlak fukaraları, bugün hedef tahtasına muhalefeti oturtmuştur. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız.Asgari ücrette refah payı da dahil ara zam gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 oranında artırdık. Son rakamla birlikte asgari ücret 2002 yılına göre ise reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış Bay Bay Kemal 'Bak yine bize kaldı bu iş' diyor. Ne sana kaldı ya? Yani sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturuyorsun. Yetişemediği üzüme koruk demeye devam ediyorsun. Daha çok devam edeceksin. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğzi dedik. Ezdirmedik. 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız.Enflasyonla mücadele adım atacağız. Güçlü ve yetkin bir ekip kurduk. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.Hedefimiz daha fazla belediyeyi kazanmaktır.'