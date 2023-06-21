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Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Herkesi memnun edecek torba yasa geliyor!

Asgari ücret zammının belirlenmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ve memur maaş zammı açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Emekli ve memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz. Memur ve emekli maaşlarına zam için torba yasa çıkaracağız, herkesi memnun edeceğiz. Düzenlemeler Temmuz'da Meclis'ten geçecek." dedi.

Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Herkesi memnun edecek torba yasa geliyor!
Ekleme: 21.06.2023 - 12:14 Güncelleme: 21.06.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Herkesi memnun edecek torba yasa geliyor!
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemeye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi emekli ve memur zammı düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işık'tan tüm paydaşların memnun olacağı bir düzenlemenin Temmuz'da Meclis'ten geçeceğini ve en düşük memur maaşının da 22 bin TL olacağını açıkladı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN TORBA YASA GELİYOR

Bakan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK"

Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuzda Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söyledi.

Memur ve memur emeklileri temmuzda sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Ancak zam oranı verilecek refah payıyla yükselebilir.

Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

ASGARİ ÜCRET 483 DOLARLIK ALIM GÜCÜNE ULAŞTI

Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya brüt 13 bin 414 liraya yükseltildi. Asgari ücret 483 dolarlık alım gücüne ulaşarak döviz bazlı rekorunu tazeledi.
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