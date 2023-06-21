Bakan Hakan Fidan'dan Londra'da kritik temas: ABD'li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenecek, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na (URC2023) iştirak etmek üzere, İngiltere'yi ziyaret etti. Edinilen son dakika habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Fidan'ın, 21-22 Haziran'da düzenlenecek konferansa katılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Londra'ya giden Hakan Fidan ikili görüşmelerine başladı.Ukrayna İyileştirme Konferansı için Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.Londra'daki zirveye ilişkin bilgileri aktaran TRT muhabiri Zeynep Eryılmaz, 'Blinken yaklaşan NATO zirvesini hatırlattı, enerjide Türkiye ve ABD'nin işbirliğine değindi. Hakan Fidan da daha önce telefonda görüştüklerini belirtti, Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için burada olduklarını belirtti. Hakan Fidan 'Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformda ilişkilerimiz birlikte çalışmayı gerektiriyor.' dedi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, konferansa katılacak üst düzey isimler arasında yer alıyor.Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.Öte yandan Fidan'ın ikili görüşmelerde neleri masaya yatıracağı da merak konusu oldu. Dış basında dolaşan haberlere göre Fidan'ın önüne İsveç'in NATO'ya girme meselesinin konulması muhtemel.Uluslararası ajanslar ayrıca Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak Avrupa'nın genelinde kabul edilen terör örgütü PKK'nın İsveç'te aktif olmasını gerekçe olarak gösterdi.Fidan'ın Londra ziyareti elbette en çok Yunanistan'ın gündemindeydi. Yunan gazetesi İeidiseis Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Londra'da görüşeceğinden bahsetmişti. Gazete, İsveç'in NATO'ya girme meselesinin gündemde olduğunu dile getirmişti.Kathimerini de söz konusu görüşmeyi mercek altına alan gazeteler arasındaydı. Aynı zamanda bu ziyaretin Fidan'ın koltuğu Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldığından beri yapacağı ilk ziyaret olduğuna vurgu yapılmıştı.