Akşener’e isyan bayrağı açmışlardı! İYİ Parti kurucularından Kurultay kararı: “Bu vebale ortak olmak istemiyoruz”

8'li koalisyonun 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimet sonrasında koalisyonun bileşenlerinden İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener'in kararıyla İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nı 24-25 Haziran 2023 tarihinde yapma kararı aldı. Kurultay öncesinde ise İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmezken, Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Av. Ethem Baykal, Akşener'e kazan kaldıran isimlerle birlikte 'Ortak Akıl Platformu' adı altında bildiri yayınlamıştı.Baykal'ın paylaştığı bildiride 'Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz' ifadelerine yer verilmişti. Bildiride ayrıca 'Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir' denmişti.Baykal ve Ortak Akıl Platformu'ndaki isimlerle birlikte bu sefer İYİ Parti Kurultayı öncesinde sosyal medya hesabından kurultay kararını açıkladı. Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Demokratik seçim şartları sağlanmadığından, yangından mal kaçırırcasına Kurban Bayramı tatil döneminde yapılacak İYİ Parti kurultayına gitmeyeceğim, gitsem de boş oy kullanacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...' ifadelerini kullandı.Baykal ayrıca Ortak Akıl Platformu'nun kurultay öncesi açıklamasını da paylaştı. Ortak Akıl Platformu açıklamasında ise şunlar belirtildi: 'Bu platformun kuruluş amacı; İYİ Partimizde son zamanlarda ortaya çıkan ve kuruluş amaçlarından sapma olarak görülen yönetimsel yanlışlara dur demek ve sorumlu mevkideki şahısları kararlı bir şekilde uyarmaktır.GIK, MDK ve Kurucular Kurulu üyesi yol arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda ve kamuoyu ile paylaştığımız duyurularda bu hususun altını ısrarla çizmeye çalıştık. Hedefimiz, İYİ Parti'nin kuruluş felsefesine dönerek, tekrar Büyük Türk Milleti için bir umut ve Cumhuriyetin son mücadele cephesi olduğunun bilinmesine yöneliktir. Bu kaygılarımızın son günlerde muhataplarımız tarafından da paylaşıldığını görerek, Tüzük değişikliğinde Genel Başkanın görev süresinin uzatılmasına yönelik düşünceden vazgeçilmiş olması da tarafımızca olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Doğru hedefe gidenlerin, doğru sonuçlar alacağını bir kez daha görmüş oluyoruz.'Ortak Akıl Platformu açıklamanın devamında şunları paylaştı: 'Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda, üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız Genel Başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada Partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi arttırmıştır.Partinin kurucusu olan ve her aşamasında emek sarf eden bizler, bu muhtemel vebale ortak olmak istemiyoruz. Taleplerimiz saklı kalmak ve takipçisi olmak kaydıyla; 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Kurultayda, Genel Başkanlık yarışının içinde olmayacağımıza dair kararımızı kamuoyu ile paylaşmaktayız. Bu kararımızın Ülkemiz ve İYİ Parti'nin saygıdeğer mensupları için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.'Ortak Akıl Platformu'nun açıklamasının altında ise tanıtım kurulu sözcüleri olarak şu isimler belirtildi: Av. Ethem Baykal İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Arzu Önşen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve E. Genel Başkan Yardımcısı, Ahmet Koçak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel İdare Kurulu Üyesi ve Adil Erkoç İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi.