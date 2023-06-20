AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek A Haber'de katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu...İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde daha öncesinde ücret alan personeller, normalde asgari ücretin yüzde 80 fazlasını alıyorlardı. Örnek vermek gerekirse, asgari ücret 10 bin lira ise onlar 18 bin lira alıyorlardı. Ama tabiki o dönemin içerisinde asgari ücretin yüzde 80 fazlasını alıyorlardı. Şimdi ise o yüzde 80 fazlasını aldı dediği rakamı kesinlikle alamıyorlar. Alamadıkları için de çok ciddi olarak bir sıkıntının içerisine giriyorlar. Tabi personel yıllar boyunca aşağıdan gelen asgari ücret sürekli yükselmesine rağmen onların maaşının oranının çok az bir şekilde yükselmeye başladığından dolayı çok ciddi sıkıntı çekiyor. Zaten, geçtiğimiz dönemin içerisinde bu işin takipçisi olacağını söyleyerek, ‘kendilerine bayram ikramiyeleri verilmezse takipçisi olacağız' denildikten sonra Büyükşehir Belediyesi bizim de isimlerimizi geçirerek mesaj attı ve ikramiyeleri vereceğini söyledi. Normalde ikramiyeleri de vermiyorlar. Çünkü, şuan da Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un durumunu belki yetkilileri daha iyi bilir ama müteahhitler dahil olmak üzere paralarını ödeyemezbir noktaya gelmiş durumda. Bunun temel sebebi, fazla işçi alınması. Çünkü, o kadar fazla işçi almaya başladılar ki belediyelere, bu işçilere verilen maaş yükü de otomatik olarak hizmet etme noktasında çok büyük sıkıntılara yol açtı. Bir yerde siz kapasitesinden çok daha faza işçi almaya kalkarsanız otomatik olarak orasını iflasa doğru götürürsünüz.”‘ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTADAYIZ'“Vatandaşlarımız şu farkındalığı görebilmeliler. Mesela, 2000 yılında asgari ücrete göre 162 kutu, 1 litre süt alırken, 2023 yılı Temmuz ayı asgari ücretinin 11 bin 402 liraya çıkmasından sonra, bugün 440 adet süt alınabiliyor.Mesela, 2000 yılına baktığımız zaman 47.4 kilo peynir alabilirken, bugün tam tersine 95 kilo peynir alabilme imkanına sahip olabiliyoruz.O günkü asgari ücret ile bugünkü asgari ücreti kıyasladığımız takdirde, aslında alım gücü olarak çok daha fazlasını alabilecek pozisyondayız. tabi piyasadaki fiyatların artışıyla birlikte vatandaşımız, bunu tam tersine düşünmüş olabilirler. Ama işin gerçek boyutunda, yani 2000'le bugünü kıyasladığımız zaman çok daha iyi bir noktada olduğumuzu söylememiz gerekiyor.”CHP, PERSONELLERİNE ZULÜM EDİYOR“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 2018 yılında işten ayrılan bir arkadaş bana mesaj attı. 2018 yılı Şubat ayında işten ayrılmış. Bugün 2023 yılında halâ tazminatlarını almış durumda değiller. Bugün, Ankara'daki EGO şoförleri, alamadıkları zamdan dolayı, hepsi EYT'den emekli olup gittiler. Bugün ne kadar kalifiye eleman varsa Ankara'da, bırakıp gidiyor.Bugün bizi eleştiren muhalefet, kendi belediyelerinde personellerine zulüm ediyor. Bunu yapmamaları gerektiğine inanıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP'li, AK Partili, İYİ Partili diye bir ayrımın olmaması lazım. Oradaki herkes evine ekmek götürüyor ve buradan ailesini geçindiriyor.”CHP, ‘ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK' DEMİŞTİ“CHP, ‘Belediyelerde ulaşım ücretsiz olacak' demişti.Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın, biliyorsunuz bir reklam bütçesi var. Mesela İstanbul'daki reklam bütçesi, Sayın İmamoğlu'nun deprem bütçesinden daha fazla. O yüzden, buradaki işçi kardeşlerimizin fazla maaş alamaması çok normal. Çünkü bunlar, kişisel piarları için bu paraları harcıyorlar.”KILIÇDAROĞLU, HATA KABUL ETMİYOR“Kılıçdaroğlu'na oy atanlar şunu çok iyi görmeli. Kılıçdaroğlu, yaptığı hiçbir hatayı kabul etmiyor. Bu sadece diktatörlerde görülen bir hal ve tavırdır. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten son günlerde de bir diktatör gibi hareket ettiği için bugün hiçbir seçmenin kendisine oy vermemesinden dolayı, en ufak pişmanlık duymadığını çok net olarak gösteriyor. Yani, vatandaşın, kendisine, PKK terör örgütünün aleni olarak destek vermesinden dolayı tepki göstermesinden bize hiçbir kelime söylemiyor. Kendi Ankara Belediye Başkanı'nın, İstanbul Belediye Başkanı'nın hizmet konusunda yetersiz olduğu için veya bir takım provokasyonlara karıştığı için vatandaşın tepki gösterdiğini hiç düşünmüyor. Ekrem Bey'in defalarca kez vatandaşlarımıza yalan söylemesinden dolayı, Sayın Kılıçdaroğlu bir oy kaybettiğinden dolayı bir pişmanlık duymuyor.Tahir Elçi'nin hanımı İstanbul'dan aday oldu. Milletvekili... ‘PKK terör örgütü değildir.' dedi. Bu kişiden dolayı vatandaşın bir tepki verdiğini hala görmüyor.”'Kılıçdaroğlu ‘Ben 16'lı masa kurarım.' diyor. Yani, ‘Benim kurduğum bu masa hata değildi. Bunu daha da fazlalaştırırım.' diyor. Hiçbir hatasını kabul etmiyor. Bu sadece diktatörlerde gözüken bir hareket tarzıdır. Kılıçdaroğlu, ‘Ey CHP seçmeni, siz ne derseniz deyin. Siz ne yaparsanız yapın, ben kendi bildiğimi okurum.' diyor. Bu gerçekten CHP'ye gönül veren daha doğrusu Millet İttifakı'na gönül verenler için son derece kötü bir durum. Böyle bir durumla karşı karşıyalar.”İYİ PARTİ'Yİ MERAL AKŞENER YÖNETMİYOR'İYİ Parti'de, Sayın Akşener'in ailesinden bir kişi bu işe karar verecek. Sayın Akşener de karar vermeyecek. Bunu, bütün İYİ Partililer biliyor. Bu kişi ile alakalı olarak, o kişinin vereceği karara göre hareket mekanizması gelişecek.Bugüne kadar Sayın Akşener'in yaptığı afişlerde, Sayın Akşener'in verdiği birçok kararda İYİ Partili yöneticilerin haberleri yoktu. Kendi aile içinde aldıkları kararları, İYİ Partililere direttiler ve yapıldı.Aslında partiyi tam anlamıyla yöneten, esas beyin dediğimiz kişi şuan da Fatih Akşener. Fatih Akşener'in de Meral Akşener üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Onun dediği ölçüde, parti içerisinde bir takım hareket yapılabiliyor.”MİLLET, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I SEVİYOR“Sürekli olarak ‘Şu aday olsaydı kazanırdı' gibi bir tartışma yapıyorlar. Ben bunu yanlış buluyorum. Bu milletin sevdiği bir lider var ve ismi Recep Tayyip Erdoğan. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la sanki bir durum var da ‘Mansur Bey aday olsa kazanırdı.' diyorlar. Hepsi bir araya geldiler ve kaybettiler. Burada şunu görmemiz lazım. Muhalefetin anlaması gereken en büyük durum şu; Millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Ve millet, Recep Tayyip Erdoğan'ın görevde kalarak, bu görevi layığı ile yapacağına inanıyor. Anlamadıkları nokta bu.”