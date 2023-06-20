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Beyaz Gazete
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Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor

Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Muhalefetin 'muhalefet içindeki savaşı' ise dünyanın gündeminde. Uluslararası bir yayın kuruluşu Kılıçdaroğlu'nu 'başarısız aday' olarak niteleyerek, "İstifa çağrılarına kulaklarını kapattı, koltuğu bırakmak istemiyor" sözlerine yer verdi.

Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor
Ekleme: 20.06.2023 - 10:57 Güncelleme: 20.06.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor
Seçimin ardından dağılan CHP'de hemen hemen her gün bir kriz patlak veriyor. Onlarca seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden seslerin yükselmeye başladığı ve istifa çağrılarının yapıldığı biliniyor.

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden dünya medyası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası gözünü Türkiye'deki muhalefete çevirdi.

Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor

Avusturya merkezli bir gazete, bu sabah gündemine Türkiye'deki muhalefeti taşıdı. Başkan Erdoğan'ın muhalefete sert çıktığını bahseden gazete, Kılıçdaroğlu'na itirazların yükseldiğini ifade etti.

Haberde 'Kılıçdaroğlu, zorlu bir ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği andan itibaren Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi ve en eski siyasi güçlerinden biri olan CHP tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı' denildi.

Haberin devamında ise 'Başarısız aday, parti lideri olarak istifa çağrılarını görmezden gelip reddediyor ve geminin 'kaptanı' olduğunu söylüyor' denildi.

Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da mercek altına alan yayın kuruluşu 'Parti içinde liderliği İmamoğlu'nun devralması isteniyor' dedi.

Aynı zamanda haberde Başkan Erdoğan'ın muhalefet saflarında yaşananların ülkeyi uçurumuna sürükleyeceği ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin felaketten kurtulduğuna dair sözlerine vurgu yaparak 'Milletimize demokrasi vaadinde bulunanların mevzileri tehlikedeyken bir gecede diktatör haline geldiklerini gördük' dediğinden bahsedildi.

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Muhalefetin 'muhalefet içi savaşı' dünyanın gündeminde! Başarısız aday Kılıçdaroğlu: Çağrıları görmezden geliyor
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