MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK mensubu, 2 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.