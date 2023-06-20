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Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde bulunan yüzen adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor, doğa harikası göl turizme kazanmayı bekliyor. Göl görüntüsü kadar sahip olduğu diğer doğal özellikleri ile de dikkat çekiyor. Doğal güzelliği ile mest eden göl içerisinde bulunan adacıklar rüzgarın etkisi ile hareket ederek yer değiştiriyor.

Ekleme: 20.06.2023 - 14:14 Güncelleme: 20.06.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek
Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı yaklaşık 50 kilometre olan Gölbaşı köyü, içerisinde bulundurduğu göl ile adından söz ettiriyor.

Göl görüntüsü kadar sahip olduğu diğer doğal özellikleri ile de dikkat çekiyor. Doğal güzelliği ile mest eden göl içerisinde bulunan adacıklar rüzgarın etkisi ile hareket ederek yer değiştiriyor.

Köy sakinleri bazen gölün yüzeyinin açık yeşil renkli yosunlarla kaplandığını belirtip, gölün tanıtımı içinin temizlenmesini ve çevresinin düzenlenmesini istiyorlar.

Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek

“İçeresinde bulunan adacıklar hareket ederek yüzüyor”

Gölbaşı köyü sakinlerinden Şerif Bektaş, gölün içerisindeki adacıkların hareket ederek yüzdüğünden bahsederek, “Gölün dibi çamur olduğu için ve içeresinde yılanlar olduğu için yüzülmüyor. İçeresinde bulunan adacıklar hareket ederek yüzüyor. Çevre düzenlemesi yapılıp etrafı güzelleştirilirse bizim için güzel olur” dedi

“Bu gölün turistlere açılması için temizlenmesi gerekiyor

Köy sakinlerinde Ahmet Vural, gölün turistlik bir yer olması için çevre düzenlenmesinin yapılması gerektiğinden bahsederek, “Çok önceden balık tutuluyordu ama şimdi kalmadı. Bu gölün turistlere açılması için temizlenmesi gerekiyor. Adacıklar normalde kıyılarda duruyor ama rüzgar estiğinde suda yüzmeye başlıyorlar” diye konuştu.

Kendi kendine yer değiştiriyor: Eşine çok az rastlanıyor herkes görmek için Türkiye'ye akın edecek
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